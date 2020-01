Julio Villalba deja Alemania y se va a Austria

El delantero paraguayo Julio Villalba, de 21 años, confirmó a distintos medios de comunicación que continuará su carrera en el Rheindorf Altach de la Primera División de Austria, tras no tener continuidad en el Borussia Monchengladbach alemán, club dueño de su pase hasta el año 2022.

“Vengo a Austria por seis meses nada más, pero puede ser una vidriera importante. El torneo acá empieza en febrero. Estuve tres años en Alemania, me costó la adaptación, luego las lesiones no me permitieron sumar muchos minutos en cancha”, expresó el delantero que salió de Cerro Porteño.



El DC United busca incorporar a Luka Modric

La salida de Wayne Rooney del DC United de la Mayor League Soccer (MLS) provocó que la franquicia salga en búsqueda de otra figura internacional para reforzar su plantel y el apuntado es Luka Modric.

Un familiar del futbolista le reveló al sitio web The Athletic que las conversaciones comenzaron tras la finalización de la temporada 2019 y que el jugador está interesado: “Lo ha discutido con su familia y está entusiasmado con la idea”. El valor en el mercado de Modric no alcanza los 20 millones de dólares, eso es menos de la mitad de lo que le costó al elenco blanco comprarlo hace 7 años.



De Rossi rescindió con Boca y dejó el fútbol

El jugador italiano Daniele De Rossi confirmó que terminará su contrato con Boca Juniors y dejará así de forma definitiva el fútbol profesional.



“Tengo necesidad de acercarme a mi hija, a mi familia. Ella me extraña, yo extraño a mi familia, esta es la aclaración. No hay nada atrás, nada más”, aclaró De Rossi, desmintiendo distanciamiento con la actual dirigencia de Boca. El Tano marcó un gol y solo duró seis meses en el club.



Peñarol sorprende con un volante húngaro

Diego Forlán empieza a armar su plantel para el debut como entrenador de Peñarol. En su desafío donde tendrá torneo local y Copa Libertadores, decidió sumar a sus filas a Krisztián Vadócz, un volante húngaro de 34 años.

Vadócz estuvo en el Mumbai City (India) y en el Kitchee (Hong Kong), donde compartió plantel con Forlán.

“Todos sabemos que Peñarol es un gran club. Sé que si te llama Diego Forlán no podés decir que no. Es una página nueva para él y para mí también. Si querés una palabra, es una gran responsabilidad para mí”, expresó Vadócz.