El mercado sigue para los paraguayos

El mercado de pases sigue fuerte para los jugadores paraguayos que militan en el extranjero. Algunos confirman nuevos clubes para la temporada que se aproxima.

Uno de ellos es David Villalba, defensor que estaba jugando en Melgar de Perú y firmó contrato para el Delfín de Ecuador, último campeón de ese país que jugará Copa Libertadores.

Julio Domínguez, que descendió con el Deportivo Santaní, emigró al Danubio de Uruguay; otro ex Santaní, como Jorge Aguilar, se sumó a las filas del Querétaro de México y Mario López pasó de Santiago Wanderers de Chile a Aldosivi.



Rival de Guaraní con nuevo entrenador

San José de Oruro, próximo contrincante de Guaraní por la primera fase de la Copa Libertadores, hizo oficial el fichaje del argentino Omar Asad como nuevo entrenador.

Asad llega para reemplazar a su compatriota Javier Sanguinetti, quien tuviera un paso por Sol de América y Sportivo Luqueño como adiestrador.

De momento, San José no ha sumado nuevos jugadores y ha tenido seis bajas en sus filas. Recordemos que el torneo boliviano finalizó el 29 de diciembre. Los choques ante Guaraní serán el miércoles 22 y miércoles 29 de enero.



Mohamed reveló su pelea con Klopp

Antonio Mohamed, técnico argentino de Monterrey, confesó lo que ocurrió con Jürgen Klopp, técnico alemán del Liverpool, en la semifinal del mundial de clubes donde ambos casi llegaron a lo golpes.

“Pasó que me faltó el respeto. Se la pasó pidiendo amarillas porque decía que le pegamos todo el tiempo a Salah y cuando yo pedí una tarjeta para que expulsen a un jugador de ellos, me sacó la lengua y se burlaba como que era un maricón (sic). Cuando lo vi, primero me reí, después lo puteé un poco, y después me salió el barrio”, detalló Mohamed.