Ligas europeas siguen con su marcha normal

Italia, Alemania, España e Inglaterra, no detienen sus campeonatos y avanzan con rumbo al descanso de fin de año.

En la fecha 18 de la Premier inglesa, se disputarán hoy siete juegos, donde Newcastle de Miguel Almirón (foto) recibirá al Crystal Palace desde las 12.00; y en choque de pretendientes, Manchester City (35 puntos) recibirá al Leicester (39) desde las 14.30. El líder es Liverpool con 49 unidades.

En España, la fecha 18 de la Liga tendrá hoy al Barcelona ante Alavés, tras el 0-0 ante Real Madrid, con el que ambos son punteros del torneo.

Por Italia, el Inter buscará alcanzar en la cima a la Juventus, para eso deberá vencer al Genoa a las 14.00. La Vecchia Signora suma 42 puntos y el Inter quedó con 39.





Grandes de Uruguay con técnicos nuevos

Ayer, Nacional y Peñarol de Uruguay presentaron a sus nuevos entrenadores, ambos ex futbolistas y uno que estará debutando como entrenador principal.

En Peñarol, Diego Forlán se lanza como entrenador principal por primera vez. “Peñarol es una institución importantísima no solo en Uruguay sino en el mundo y va por un camino de mejora institucional y profesional, algo que para nuestro equipo de trabajo es importantísimo”, apuntó Forlán. Que tendrá de asistente técnico a su hermano Pablo.

Mientras que en Nacional, volvió un conocido como es el ex portero Gustavo Munúa. Será el segundo ciclo del ex guardametas como DT del Bolso, donde se inició en esta carrera en el 2015 dirigiendo 44 partidos y ganando 20 de ellos. Ambos dirigirán en la Libertadores.