Doblete de Hernán Pérez en Qatar

Hernán Pérez busca cerrar el año de buena forma y se anotó dos goles en la victoria de su equipo el Al-Ahli Doha por 6-0 ante el Al-Wakrah por la Copa de Qatar.

Pérez suma cinco goles desde su arribo al Al-Ahli Doha, este es su primer doblete, para su equipo que es líder del Grupo A con 12 puntos en cinco partidos disputados.

Mientras que en el Ascenso de México, el delantero paraguayo Gustavo Ramírez empató 2-2 con Zacatepec en la final con Alebrijes de Oaxaca (el global 5-3) y perdió el título del Torneo Apertura.



Boca y River salen a la cancha esta tarde

Hoy los pesopesados del fútbol argentino salen a jugar sus partidos por la fecha 16 de la Superliga, la última de este año calendario. Aunque el torneo terminará el próximo año en mayo.

Boca es líder junto a Argentinos Juniors con 29 puntos y visitará desde las 19.40 a Rosario Central. Junior Alonso está entre los convocados. River cierra la jornada a las 21.45 ante San Lorenzo. River tendrá a Robert Rojas, mientras que el cuervo a los mellizos Romero y sin Adam Bareiro. Además hoy juegan Defensa y Justicia vs. Godoy Cruz y Gimnasia vs. Central Córdoba (ambos a las 17.35).



El Gladbach lidera y Bayern es séptimo

Borussia Monchengladbach es el líder de la Bundesliga y dio su confirmación de ser serio candidato a llevarse este trofeo al vencer 2-1 al Bayern Múnich, que atraviesa una racha de dos derrotas en fila increíbles para lo que es el equipo bávaro.

El Gladbach no contó con el delantero paraguayo Julio Villalba por una lesión y ganó con un doblete del defensor argelino Ramy Bensebaini (60’ y 92’). La victoria le hace sumar 31 puntos, un sobre Leipzig que es escolta y el Bayern quedó séptimo con 24 puntos. Algo raro para el vigente heptacampeón de la Bundesliga.