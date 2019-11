Arsenal despidió a Emery y busca un DT

Arsenal de Inglaterra decidió rescindir su contrato con el entrenador español Unai Emery (foto) debido a los últimos malos resultados.

Emery llegó a una racha de siete partidos sin victorias, algo que los gunners no vivían desde 1992. Su reemplazo temporal será el ex jugador sueco Fredrik Ljungberg.

Son varios los candidatos a ser entrenadores, hasta suena el argentino Mauricio Pochettino, ex DT del Tottenham, clásico rival del Arsenal.

Hoy inicia la fecha 14 de la Premier con seis juegos, el Newcastle de Almirón recibe al Manchester City desde las 9.30 y West Ham de Balbuena visita al Chelsea a las 12.00.



El Real busca la cima en soledad en España

Real Madrid abre hoy la jornada sabatina de la Liga Española a partir de las 9.00 visitando al Alavés y con la misión de ganar para colocarse de momento como líder del torneo (en vivo por ESPN).

El merengue suma 28 puntos, los mismos que Barcelona, que mañana tendrá un choque extremadamente complejo ante Atlético Madrid de visitante desde las 17.00. Si gana el colchonero, alcanzará los 28 puntos también.

Hoy también juegan Real Sociedad vs. Eibar (12.00), Mallorca vs. Betis (14.30) y Valencia vs. Villarreal (17.00).

Ayer la fecha se abrió con el empate sin goles entre Celta de Vigo y Valladolid.







Paraguay buscará una victoria ante Chile

La Selección Nacional Sub 15 se mide esta noche a las 20.30 ante Chile, por la cuarta fecha del Grupo B del Sudamericano que se realiza en nuestro país, esta vez jugará en cancha de Sol de América, en Villa Elisa.

Sus dos anteriores presentaciones las hizo en cancha de Nacional, donde venció 3-1 a Uruguay en el debut y empató 0-0 en el segundo partido. De vencer a los trasandinos que solo suman un punto, quedará con siete unidades, en posiciones de pasar a las semifinales.

A primer turno, Argentina que es líder con 6 puntos, enfrenta a Ecuador que suma 5 puntos, desde las 18.00.



Chile terminó sus torneos por las protestas

Debido al estallido social que vive Chile, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) decidió dar por terminado todos sus torneos de fútbol este año, consagrando así campeón a Universidad Católica que lideraba con 53 puntos el torneo en la fecha 26, restando cuatro fechas por disputarse.

La medida tuvo su polémica, ya que por votación se decidió suspender los ascensos y descensos en todas la categorías, dejando sin campeones en las categorías inferiores a la Primera. Además, ayudó a la Universidad de Chile que peleaba la permanencia.