Malestar en barras del Malmö con Zlatan

Zlatan Ibrahimovic es uno de los futbolistas más importantes en la historia de Suecia y era considerado como un “Dios” en el Malmö, club en el que inició su carrera profesional antes de triunfar por toda Europa. Sin embargo, la decisión de ser uno de los copropietarios del Hammarby IF –adquirió el 25%–, cambió todo. Esta acción no fue bien vista por los ultras del Malmö, quienes vandalizaron una estatua en su honor y una de sus propiedades. “RIP” y “Muere, gitano”, escribieron en manifestación.



El imperio City se expande en el mundo

El City Football Group (CFG), controlado desde Abu Dabi, anunció la adquisición del Mumbai City FC de India tras vender una participación de 500 millones de dólares a la firma de capital riesgo estadounidense Silver Lake, lo que elevó su valor a USD 4.800 millones. Este club se suma al New York City FC (Estados Unidos), Melbourne City (Australia), Yokohama Marinos (Japón), Sichuan Jiuniu (China), Girona (España), Atlético Torque (Uruguay) y Manchester City (Inglaterra).



Velázquez y Ayala en la lista de Maradona

Pablo Velázquez y Víctor Ayala están en la convocatoria que hizo Diego Maradona para el juego que hoy a las 19.00 tendrá Gimnasia La Plata visitando a Banfield en la apertura de la fecha 15 de la Superliga Argentina.