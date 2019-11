Arsenal, Espanyol y Basel buscan pasaje

Este jueves, entre los 24 partidos, se sellarán tres pasaportes más a la siguiente fase de la Europa League, en la que ya se encuentra el Sevilla.

Los tres equipos son el Arsenal, que recibirá desde las 17.00 al Frankfurt; el Espanyol que visitará (desde las 14.55) al Ferencváros y el Basel del paraguayo Blas Riveros y Omar Alderete, que visitará a las 12.50 al Krasnodar. Otros juegos: Astana vs. Manchester U. (a las 12.50), Istambul vs. Roma (a las 14.55), Sporting Lisboa vs. PSV y Lazio vs. Cluj (ambos a las 17.00).



River tiene ofertas de la Premier por Borré

Rafael Santos Borré, una de las figuras destacadas de River Plate, tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores, se encontraría en el interés de uno de los equipos de la Premier League inglesa.

Según informaciones desde el vecino país, uno de los históricos clubes de Inglaterra pretende contratar al atacante. Se trata del Everton, equipo de Liverpool, que ya tiene en sus filas al también cafetero, Yerry Mina. La posibilidad está muy cerca, pese a los 30 millones de euros que puso River como cláusula de rescisión.



Un ex goleador será estudiante de Harvard

El camerunés Samuel Eto’o, quien anunció su retiro del fútbol profesional en septiembre pasado, iniciará sus estudios en la Universidad de Harvard en Estados Unidos.

El ex goleador fue admitido para estudiar administración de empresas en la prestigiosa Universidad, desde enero del 2020. “Cuando eres futbolista pagás a otros para que cuiden tus intereses comerciales, pero una vez que depende de ti administrarlos, necesitas adquirir nuevas habilidades”, confesó Eto’o en declaraciones a la revista Jeune Afrique.