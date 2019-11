Más entradas y el show asegurado

Ayer se lanzaron nuevas entradas a la venta para la final de la Copa Libertadores entre Flamengo vs. River a jugarse el Lima, Perú, este sábado a las 17.00. Son 4.200 tiques en total y se pueden adquirir por internet. Van desde 150 a 250 dólares, el precio.

En cuanto al espectáculo previo al partido se confirmó que será de 30 minutos previos al juego con Fito Páez, Sebastián Yatra, Tini Stoessel, Anitta, la banda Turf y el rapero carioca Gabriel o Pensador.



Maradona renunció y se fue de Gimnasia

Diego Maradona cerró su ciclo como entrenador de Gimnasia La Plata de Argentina, donde dirigió a los paraguayos Víctor Ayala y Pablo Velázquez. En una carta se despidió del pueblo tripero: “Tomo esta decisión porque el presidente Pellegrino no va a presentarse en las próximas elecciones. Conversé con él, y luego de escucharlo debo dar un paso al costado”, dice la nota que dejó el “10”. Que dirigió 8 partidos, con 3 victorias y 5 derrotas en el Lobo.



Cecilio podría partir de Independiente

Cecilio Domínguez confesó que podría dejar de ser delantero de Independiente de Avellaneda, debido a los problemas económicos que atraviesa Argentina.

“Es incómodo para mi la situación económica del país. Me encanta Independiente, pero no descarto irme porque está latente el tema de la moneda argentina”, declaró el delantero paraguayo de 25 años. Cecilio llegó a Independiente en enero, club que compró el 75% de su pase.