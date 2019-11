Chimeli y Areco anotan goles en sus ligas

Con poco fútbol por la fecha FIFA, fueron dos los paraguayos que marcaron en el cierre de la actividad en ligas extranjeras.

Wilson Chimeli (foto), delantero ex Olimpia de Itá, marcó para el Real Pilar que derrotó 2-0 al Deportivo Merlo en la Primera C de Argentina. Chimeli es el máximo goleador del torneo con 10 goles transcurridas 16 fechas, y su equipo marcha quinto.

En El Salvador, Diego Areco anotó el segundo gol para Jocoró, que venció 2-1 a El Vencedor, por la jornada 19 del torneo Apertura, donde Areco suma 7 goles.



Aguardan audiencia récord en la Copa

La primera final única de la Copa Libertadores genera un gran interés internacional no solo en el continente, sino también fuera de él. El encuentro del próximo sábado 23 de noviembre en el estadio Monumental de Lima podrá ser seguido en vivo por una audiencia potencial de 5.000 millones de personas en todo el mundo. De esta manera, un total de 169 países de los cinco continentes podrán disfrutar del partido que nombrará al nuevo campeón continental.

Además de estos números históricos, por primera vez el partido se transmitirá en vivo para vuelos y cruceros internacionales gracias al acuerdo firmado con el canal Sport 24, expresa Conmebol en su comunicado oficial.



Platini: “El VAR es una hermosa mierda”

El ex jugador francés y ex presidente de la UEFA, Michel Platini, fue entrevistado en la televisión pública italiana y habló sobre la actualidad que rodea al mundo del fútbol, criticando duramente la entrada de la tecnología en el arbitraje.

“Me llevaría media hora explicar por qué no resuelve los problemas, los mueve, estoy en contra del VAR, creo que es una hermosa mierda”, criticó.

Además expresó: “En la FIFA no me querían como presidente porque deseaba defender al fútbol y era el único ex jugador que podía convertirse en presidente”.