La Samp recuperó la sonrisa en la Serie A

Sampdoria, con Édgar Barreto en la banca, superó 1-0 de visitante al SPAL en el cierre de la fecha 11 en Italia, es la segunda en el torneo para el equipo genovés y la primera con Claudio Ranieri como entrenador.

El triunfo, gracias al gol de Gianluca Caprari (91’), quien sacó del último lugar de la tabla de posiciones a la Samp, ahora suma 8 puntos.



Jugadores chilenos no quieren volver a jugar





Inhibirán al Cardiff si no paga por Sala

La FIFA dio la razón al Nantes al ordenar al Cardiff el pago del primer plazo del traspaso de Emiliano Sala, fallecido el 21 de enero junto al piloto del avión que le transportaba hacia su nuevo club.

El ente regulador del fútbol mundial amenazó al club galés con una prohibición de fichar si no abona en un plazo de 45 días una primera parte del traspaso del jugador.