Ortigoza siente que está “en el freezer”

Néstor Ortigoza no tiene continuidad en Rosario Central y apuntó directamente al entrenador Diego Cocca. “Me gusta que me digan las cosas de frente y no me careteen. Para afuera soy un líder, pero después me tienen en el freezer”, expresó el volante ex seleccionado nacional de 35 años. Hoy Central visita a Estudiantes a las 17.00 y Ortigoza no concentra.



Ligas europeas adelantan fechas

España e Italia adelantarán fechas esta semana en sus torneos locales, varios con juegos atractivos.

Por la fecha 11 de España, hoy juegan: Alavés vs. Atlético Madrid (15.00) y Barcelona vs. Valladolid (17.15). En Italia, por la fecha 10: Parma vs. Verona (15.00) y Brescia vs. Inter (17.00). Mañana se disputarán doce juegos más que completarán las fechas.



Se juegan octavos de la Copa de la Liga

Inglaterra tendrá la disputa de los octavos de final de la Copa de la Liga Inglesa, un torneo que junta a todas las categorías del fútbol inglés y galés.

Hoy jugarán cinco duelos donde destaca Manchester City vs. Southampton (16.45) y mañana sobresalen Liverpool vs. Arsenal (16.30) y Chelsea vs. Manchester United (17.05). Los duelos son a partido único.



Chilavert criticó a Bielsa por su postura

José Luis Chilavert criticó a Marcelo Bielsa por la postura que tomó el entrenador argentino apoyando las marchas en Chile, país donde fue seleccionador. “Marcelo Bielsa, usted está a favor de los delincuentes que queman edificios, trenes, autos, se nota que no ha aprendido nada de la vida”. Chilavert remató con una contundente frase: “Los fracasos en el fútbol lo llevaron al populismo”.