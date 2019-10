Leicester hizo historia y goleó 9-0 al Soton

Leicester marcó un hito en la Premier League, es el primer equipo en condición de visitante por 9-0 al Southampton, en el inicio de la fecha 10. Marcaron tripletes: Ayoze Pérez y Jaime Vardy, además Chillwell, Tielemans y Maddison, inscribieron sus nombres como goleadores en un partido para el recuerdo. Leicester es segundo con 20 puntos. Hoy la jornada con cinco juegos: Manchester City vs. Aston Villa (8.30), Brighton vs. Everton, Watford vs. Bournemouth y West Ham de Fabián Balbuena vs. Sheffield (a las 11.00 por ESPN 3); Burnley vs. Chelsea (13.30 por ESPN).



Lanús eliminó a Independiente de la Copa

Lanús derrotó 2-0 a Independiente y así lo sacó de competencia de la Copa Argentina en los cuartos de final.

El granate no contó con ninguno de los jugadores paraguayos, mientras que en el Rojo estuvo Cecilio Domínguez desde los 53 minutos.

Lanús golpeó en los momentos finales de cada tiempo, en el adicionado del primer tiempo marcó José Sand y los 91’, Luciano Abecasis liquidó el expediente. Así enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero en semifinales.

El técnico Sebastián Beccacece de Independiente quedó en la cuerda floja.



Albacete de Javier Acuña en zona de ascenso

Carlos Javier Acuña junto al Albacete consiguieron una gran victoria por 1-0 Cádiz, en la fecha 13 de la Segunda División de España.

Los tres puntos dejan al Albacete en el segundo puesto, de momento en zona de ascenso a la Primera con 22 puntos. Es Cádiz líder con 31 unidades. Por la Primera División, Villarreal goleó 4-1 al Alavés y quedó tercero con 17 puntos a dos del líder Barcelona, que tiene el partido postergado ante Real Madrid. Hoy juegan: Leganés vs. Mallorca (11.00), Valladolid vs. Eibar (13.30) y Atlético Madrid vs. Athletic Bilbao (16.00).



Tony Sanabria en el debut de Motta como DT

Antonio Sanabria quedó convocado para el juego de hoy del Genoa, que a las 15.45 recibirá al Brescia por la fecha 9 de la Serie A de Italia, en lo que será el debut de Thiago Motta como adiestrador del equipo genovés.

Genoa es penúltimo con 5 puntos, de ganar al Brescia (8) estará saliendo de momento de la zona del descenso.

Más temprano estarán jugando: Lecce vs. Juventus, líder con 22 puntos (10.00, por ESPN 2) y el escolta Inter, con 21 puntos recibirá al Parma (13.00, por ESPN 2).