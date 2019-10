Designaron los árbitros de las revanchas

Los juegos de revancha en las semifinales de la Copa Libertadores ya tienen a sus árbitros designados.

Para el superclásico entre Boca vs. River del martes 22, a las 21.30 dirigirá la terna brasileña encabezada por Wilton Sampaio, junto a Fabricio Vilarinho y Rodrigo Correa. El ex árbitro paraguayo Enrique Cáceres estará como asesor; en el VAR estará el argentino Mauro Vigliano.











Flamengo no afloja en la cima del Brasileirão

Flamengo venció 3-1 a Atlético Mineiro por la fecha 24 del Brasileirão y extendió a ocho puntos su distancia como líder del torneo, además suma 11 partidos sin saber de derrotas.

El Fla tuvo a Robert Piris en el banco y en Mineiro aún no apareció Ramón Martínez.



Dudamel invita a Josef Martínez a volver

“Éste no es el equipo nacional de Rafael Dudamel, es el equipo nacional de Venezuela. El día que Josef Martínez se despierte sintiendo que le hace falta la selección nacional, aquí las puertas van a estar abiertas”, expresó el seleccionador de la Vinotinto. Invitando al delantero del Atlanta United a volver tras su renuncia en setiembre aludiendo un desgaste personal en la relación con el DT.