Chilavert disparó contra River y el VAR

José Luis Chilavert tuvo un mano a mano con TyC Sports donde siguió disparando artillería pesada. “Vélez ha sido grande por mérito propio, no necesitó de drogas para ser grande... Todavía no sabemos qué consumieron los jugadores de River que fueron sancionados por doping”.

Además expresó que Boca Juniors tendrá complicada la serie por sus rivales: “Boca tendrá que jugar contra River, el VAR y toda la Conmebol. El VAR lo maneja Domínguez (presidente de la Conmebol) a su antojo”, disparó Chila.



El Madrid sale a defender la cima en España

Real Madrid recibirá hoy al sorprendente Granada, a uno de sus escoltas, desde las 10.00 por la Liga Española.



Por la segunda división, Elche con Danilo Ortiz recibirá a Rayo Vallecano desde las 12.00, esto es acción por la décima fecha.







Mucha acción en la Premier y el Calcio

Nueve partidos tendrá la jornada de hoy entre Premier League y Calcio Italiano, con especial atención a lo que hagan los equipos de los paraguayos.

En Inglaterra, West Ham de Fabián Balbuena recibirá al Crystal Palace desde las 12.30 y Sampdoria de Édgar Barreto, que pelea el descenso, visitará al Chievo Verona a las 12.00.

En otros juegos destacados: Brighton vs. Tottenham (7.30), Liverpool vs. Leicester (10.00) y Genoa vs. Milan (14.45).