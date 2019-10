Ferreira y Cazal, de festejo por América Latina

Sebastián Ferreira y Lauro Cazal fueron los paraguayos que se anotaron con goles en torneos de Primera División en el continente. Sebastián Ferreira le dio la victoria a Morelia con su gol, por 1-0 ante Puebla en la Copa México, es el segundo tanto que marca el ex Olimpia e Independiente en esta competencia. Morelia es líder absoluto del grupo 1 con 12 puntos en 4 partidos disputados.

Mientras que Cazal (foto izquierda) marcó el descuento para el Cobán Imperial que cayó 2-1 ante Sanarate en la fecha 11 del torneo Apertura de Guatemala. Cazal lleva cuatro goles en el torneo guatemalteco.



El superclásico no se mueve del 22

Ante varias consultas sobre el traslado de la revancha entre River vs. Boca por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores, la Conmebol ratificó que se disputará el martes 22 a las 21.30 en la Bombonera.

Encargados de seguridad de Argentina consultaron sobre la posibilidad de pasar el juego del 22 al 29, debido a las elecciones presidenciales que se tendrán en el país vecino el domingo 27.



Diego Maradona confía en los paraguayos

Diego Maradona decidió encerrar a los jugadores de Gimnasia La Plata para conseguir su primera victoria, con tres días de concentración.

Pese a los múltiples cambios que hará en el onceno, el “10” sigue apostando por los paraguayos Víctor Ayala y Pablo Velázquez para ir desde el inicio ante Godoy Cruz en el choque de mañana, a las 12.15, en Mendoza.

En 8 fechas, Gimnasia suma un punto en la Superliga y es último. Además está último en la tabla de promedios, en zona de descenso (0,950).

La novena fecha arranca hoy con dos juegos: Newell’s vs. Banfield (18.00) y Atlético Tucumán vs. Talleres (20.10).