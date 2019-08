PSG rechazó la primera oferta por Neymar

Según revelan medios franceses, el PSG no está de acuerdo con la primera propuesta que le ha hecho el Barcelona, que pretendía la cesión de Neymar y una opción de compra para el próximo año cifrada en 150 millones de euros.

Esa cantidad dista de lo pretendido por el PSG que había tasado al futbolista en 250 millones de euros. El club francés quiere más dinero y todas las garantías de que el Barcelona ejecutará la opción el próximo año.

Si la opción de compra no es obligatoria, PSG no negociaría la salida de Neymar. Los parisinos quieren dinero y si no tiene garantías por parte del Barcelona buscarán otro club para negociar.



Ajustados resultados en la Champions League

Ayer se disputaron tres juegos en los partidos de ida de la fase clasificatoria para llegar a la fase de grupos de la Champions League.

Se dieron dos victorias visitantes y un empate. Slavia Praga de República Checa derrotó al Cluj de Rumania y el Brujas de Bélgica hizo lo mismo ante el LASK Linz de Austria, ambas victorias por 1-0. En el empate, fue 0-0 entre APOEL de Chipre vs. Ajax de Holanda (foto).

Hoy juegan: Dinamo de Zagreb de Croacia vs. Rosenborg de Noruega, Olympiacos de Grecia vs. Krasnodar de Rusia y Young Boys de Suiza vs. Estrella Roja de Serbia, todos desde las 15.00.



Investigan insultos racistas contra Pogba

El Manchester United decidió investigar los comentarios racistas que los fanáticos le propinaron al jugador francés Paul Pogba vía redes sociales.

Esto a raíz del penal que malogró el lunes en el empate de los Diablos Rojos por 1-1 ante Wolverhampton por la Premier League.

El club inglés sacó un comunicado rechazando este tipo de actitudes: “Manchester United tiene tolerancia cero ante cualquier tipo de acción racista o discriminación y estamos comprometidos a largo plazo por nuestra campaña #AllRedAllEqual (Todos los Rojos somos iguales). Trabajaremos para identificar a los pocos involucrados y tomar las consecuencias necesarias”.