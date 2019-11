Cortés logra consenso en el PLRA para competir en Asunción

Acuerdo. Cortés (c) al lado de Celeste Amarilla y otros.

“Mi plan fue desde el inicio tener el 100% de apoyo de las bases y creo también en que eso facilitan los líderes movimentistas. Así como varios creían que mi candidatura era una originaria del efrainismo, hoy también podemos decir que contamos con el apoyo del equipo del senador Blas Llano, quien visitó a nuestra gente y también estamos trabajando de la mano de sus concejales y candidatos”, señaló.

Remarcó, no obstante, que guarda marcadas diferencias políticas y de metodología con varios líderes pero agradeció que hasta ahora le dieron “cancha libre” y por eso nadie repara sobre su forma de hacer política que se mantiene con su discurso propio y una metodología”.

Dijo que las peleas internas dentro del partido no afectan a su candidatura, puesto que además de liderar solo este proceso, quiere dejar una imagen y un legado para que la oposición se convierta en opción de cambio.

“Yo no estoy por encima ni debajo de nadie, mi trabajo es en paralelo. Mi propuesta es de solución y de gestión y apunta a dejar bien parada y con buena imagen a la oposición. Hacer buenas negociaciones también ayudan a realizar una buena gestión. Me considero un gestor de crisis, y en este sentido digo que si no mejoramos algo de lo malo que tenemos, seguiremos perdiendo todos”.

Acotó que su campaña ha sido netamente orgánica y que gracias a la organización y planificación solo gastó G. 60 millones en 141 reuniones.