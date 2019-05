Corte Suprema de Argentina ratifica juicio contra Cristina

La Corte Suprema de Argentina ratificó que el primer juicio oral contra la ex presidenta Cristina Fernández por supuesta corrupción durante su gobierno (2007-2015) sigue en pie, pese a su pedido para revisar el expediente que puso en duda el inicio del proceso.

Ayer, el máximo tribunal aclaró: “El pedido de autos solicitado por esta Corte no suspende el juicio oral en trámite”. La solicitud del expediente por parte de la Corte el martes había causado un fuerte rechazo en el oficialismo, que denunció una intencionalidad política a favor de la ex mandataria. Ayer en conferencia de prensa, el ministro de justicia, Germán Garavano consideró que es bueno que la Corte haya clarificado el tema, defendió la independencia de poderes y rechazó que el Poder Ejecutivo haya presionado a la justicia para que el juicio inicie el martes. “No hubo ningún operador judicial”, aseguró Garavano, quien también se refirió a las protestas en algunos barrios de Buenos Aires el miércoles, contra la posible postergación del juicio oral. “Hubo cacerolazos (protestas) porque la gente es muy sensible con la manipulación de estos expedientes”, afirmó.

El alto tribunal no fue explícito sobre si el proceso se iniciará el martes, como estaba previsto. Para que eso ocurra, el expediente debe regresar antes de ese día al Tribunal Federal Oral 2. “La medida es al solo efecto de examinar la causa y una vez extraídas y certificadas las copias pertinentes, será devuelta a dicho tribunal en tiempo oportuno”, señaló la Corte sin especificar fechas. No obstante, el presidente del TOF 2, Jorge Gorini, remarcó en diálogo con radio La Red que el juicio tiene fecha de inicio, el martes 21 de mayo y hasta el momento no hay cambios.

La acusación se relaciona con la adjudicación de las obras públicas de la provincia de Santa Cruz (Patagonia) a Lázaro Báez, un empresario cercano a la familia Kirchner, y otras supuestas irregularidades, como los trabajos no se ejecutaron en tiempo y forma pese a que fueron abonados por las arcas públicas.

Las obras cuestionadas fueron en total 51, pero el tribunal decidió que se auditaran sólo 5. En eso se basan las quejas de la defensa de Kirchner, según explicó ayer el abogado de la ex presidenta, Carlos Beraldi, al canal TN. “La Corte quiere saber si lo que planteamos en el recurso de queja, acerca de que no se está permitiendo llevar al juicio todas las pruebas, es verdad”, dijo el letrado.

El juicio, debe iniciarse y coincidirá con la campaña electoral para las presidenciales del 27 de octubre en que la ex mandataria aventaja al presidente Mauricio Macri en intención de votos, pese a que no lanzó formalmente su candidatura.