Corte aplaza el juicio para liberar a Lula

La presidenta de la Segunda Sala, la magistrada Carmen Lúcia Antunes, retiró de la agenda de juicios el proceso de hábeas corpus solicitado por los abogados de Lula y no especificó cuándo volverá a ser juzgado.

El caso estaba previsto para ir a juicio en la sesión de hoy martes 25 de junio, la última antes del receso de julio de la Corte. Con el aplazamiento, el proceso solo deberá volver a la agenda de la Segunda Sala del Supremo Tribunal en agosto, cuando los magistrados volverán al trabajo.

En el pedido de la defensa, los letrados demandan que sea declarada la parcialidad del ex juez Sergio Moro, actual ministro de Justicia de Brasil y responsable de la operación Lava Jato en primera instancia en sus cuatro primeros años.

Horas antes de conocer la decisión de la Corte, los abogados de Lula habían solicitado que el caso del ex presidente fuera juzgado con prioridad, debido a la avanzada edad del ex mandatario y quien lleva 443 días encarcelado. No obstante, la Segunda Sala certificó que el proceso fue retirado del calendario de juicio del día 25-6-2019, aunque no dio mayores detalles de la decisión. EFE