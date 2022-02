Cortando las malezas

“El presidente me preguntó cómo resolvemos esto, que personas vinculadas al narcotráfico o con el crimen organizado, (estén) como accionistas, gerentes, o partícipes en compras públicas, entonces, le dije: acá hay que cerrar la brecha de la posibilidad, no sé si vamos a eliminar totalmente, pero sí generar condiciones”, dijo.

La ex ministra de Justicia reconoció que en la región no existe ninguna entidad de compras públicas que tenga este mecanismo de control, como una fuente de inteligencia financiera, que ayude para ver el origen de los fondos o de los activos con los cuales funciona la empresa de alguna persona que quiere aparecer como proveedor de insumos para el Gobierno.

Realmente esto me llevó a pensar que falta mucho por trabajar en nuestro país, para que este tipo de hechos no sigan siendo como las malezas, las cuales a la larga son molestas, resistentes y difíciles de eliminar; y no solo dan un aspecto feo, sino que también son muy competitivas que no permiten a las otras buenas plantas crecer.

Investigando, encontré un blog de agronomía que dice que la mejor forma de eliminar las malezas es conocer al enemigo y después hacer un plan, pero hay que actuar rápido, porque “no esperan a nadie”.

Uno de los casos a los cuales relacionamos esto es el del empresario Alberto Koube, presunto sospechoso de un esquema criminal cuya empresa figura como proveedora del Estado. En el 2017, abasteció de ciertos insumos al Ministerio de Trabajo.

Otra firma de su familia también empezó a facturar con la Secretaría de Emergencia Nacional, con millonarios contratos. Además, Koube fue vinculado con el entonces ministro del SEN, Joaquín Roa, y esto le costó el cargo.

Pero ese no es el único caso que saltó la semana pasada, ya que se dio otra vinculación; esta vez del presunto narcotraficante Marcus Vinicius con el ex ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio. El sospechoso tiene una empresa que figura también como proveedor del Ministerio del Interior con el blindaje para patrulleras.

Así como estos, hay otros casos que dejan ver la vulnerabilidad del sistema, ya que no hay un filtro para acceder a ella.

Según la nueva asesora, van a buscar trabajar de raíz, en un proyecto junto a Contrataciones Públicas, con un sistema de cumplimiento para las empresas que sean y quieran ser proveedoras del Estado. Además, dijo que está en curso una asistencia técnica de un programa italiano del cual ya se había participado, sobre corrupción en las compras públicas.

Realmente suenan bien estos nuevos proyectos que van comunicando, y se espera que realmente se lleven adelante, para ir eliminando estas malezas que ahogan al país.