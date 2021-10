Corrupción no cambia el voto afectivo, afirman

El hecho explotó luego de la presión de la candidata a intendenta por la alianza Asunción para Todos, quien solicitó información pública referente a la rendición de cuentas del ex jefe comunal.

Pero estos hechos, indicó el analista, solo afectan a una parte limitada del electorado, en la clase media. Igualmente, resaltó que ya faltan muy pocos días para las elecciones municipales, que se realizan este domingo, por lo que el tiempo para modificar la intención de voto ya es muy corto. “No son datos que reducen la diferencia. Si hubiera ocurrido hace tres meses por ahí podría haber recibido respuesta de varios sectores, pero algo que ocurre a días de las elecciones, no. La gente está acostumbrada. Si se habla de hechos que son comunes, la gente no se sorprende. Que un político robe algo no incide tanto en el voto, porque si incidiera, en cada elección habría cambios en la clase política. Y no es así. Uno o dos puntos podrían cambiar”, reflexionó.

En cuanto al principal opositor, el liberal Eduardo Nakayama, que es respaldado por partidos menores como Patria Querida (PPQ) y Encuentro Nacional (PEN), indicó que tiene una candidatura débil. “No construyó a su tiempo una alianza importante, como sucedió con Mario Ferreiro”, comparó.

Lachi señaló que tampoco Ortega puede restar votos al candidato colorado. “Los candidatos que no son los primeros dos tendrán voto residual. Generalmente, cuando hay dos candidatos que compiten, se concentra el voto sobre ellos. A no ser que en el imaginario no haya mucha esperanza de que Nakayama compita y pueda ganar, es posible que el voto se distribuya. Pero no hay posibilidad de que haya cambio en el último momento”, destacó.

Finalmente, el politólogo sostuvo que no hay un candidato tan fuerte que sea capaz de absorber el voto colorado, que es mayormente afectivo. “En ese caso, generalmente el Partido Colorado gana en Asunción, porque son mayoritarios, lo han demostrado”, expresó.



