Correa anuncia su posible candidatura en las elecciones

El ex dirigente de izquierdas entre 2007 y 2017 se refiere a la consulta promovida en 2018 por su sucesor en el cargo, Lenín Moreno, sobre una reforma de los mandatos presidenciales, que impide a Correa optar a un cuarto.

El ex mandatario, sobre quien pesa una orden de captura en Ecuador, aseguró que el actual gobierno intentará impedir (su) participación. “¿Qué se inventarán? Ah, es que tiene orden de prisión”, aseguró. “Yo voy y que me metan preso, pero que me dejen inscribir primero. Van a hacer lo que le hicieron a Lula, lo metieron preso y le impidieron inscribirse”, aseguró en referencia al ex mandatario de Brasil.

Correa, que desde que dejó el poder vive en Bélgica, de donde es oriunda su esposa, reclamó un adelanto electoral para resolver la crisis. AFP