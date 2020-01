Coronavirus: Migraciones aumenta control y preguntas a los pasajeros

Escaso. Del 24 de enero a la fecha, Migraciones no registró pasajeros procedentes de China.

Favio Espinoza, director de Gabinete de la Dirección General de Migraciones (DGM), explicó que lo importante es que los pasajeros manifiesten su procedencia: De dónde vienen y dónde partió su vuelo. A esa consulta, comentó que están sumando más preguntas, para saber si estuvo en contacto con gente de China o si estuvo en ese país en los últimos 15 a 20 días antes de su viaje.

“Todos los pasajeros son entrevistados por funcionarios de Migraciones con relación a la procedencia de sus vuelos. Todas las nacionalidades son monitoreadas, no solamente chinos”, aclaró Espinoza, al añadir que ahora preguntan “si tuvo algún contacto con alguien de esa región o por si acaso se fueron a China Continental de paseo en los últimos 15 a 20 días”.

Esa información es clave que Migraciones maneje “para pasarle a la gente de Vigilancia Sanitaria”, dijo. Por eso instan a que la gente “tenga un poco de paciencia y de calma también”, señaló. Esta entrevista, que sirve de filtro sanitario y de seguridad, demora un par de minutos como máximo.

FLUJO. Un total de 788 pasajeros viajaron de China Popular a Paraguay en 2019, de los cuales 248 eran paraguayos. Del 1 al 23 de enero último ingresaron 35 pasajeros procedentes de China: 16 chinos, 10 paraguayos y el resto, de otras nacionalidades.

“El 24 de enero fue la alerta y de esos 35 pasajeros, ocho ya salieron del país y el resto está siendo monitoreado por la gente de Vigilancia”, comentó.

Espinoza aventura que el tránsito de pasajeros registrado el año pasado disminuirá ostensiblemente ahora con la alerta por el coronavirus.

“Creo que con este evento que ocurrió va a mermar el flujo de pasajeros. La gente ya no va a ir y en China están cancelados los vuelos en algunas ciudades”, indicó.

No supo estimar en términos de porcentaje esa disminución. “Es un evento que salió ahora y evidentemente va a parar el tránsito (a ese destino); yo mismo si tengo un viaje a China Continental por un tema comercial voy a suspender, me iré más adelante en todo caso”, acotó.

En efecto, del 24 de enero a la fecha no ingresaron más pasajeros al país que provengan de ese país oriental.

El año pasado entraron al Paraguay 1.080 ciudadanos chinos y salieron del país 1.021. La mayoría reside en el país o en la región y no precisamente provino de su país de origen.

“Hay muchos chinos que vienen de Argentina, en Santiago de Chile, Estados Unidos o en México”, dijo, al considerar que, por más de que Paraguay no mantiene relaciones diplomáticas con China Continental, “hay en cuestiones comerciales que manejan ciudadanos paraguayos, argentinos y brasileños que utilizan este aeropuerto para entrar o salir por cuestiones de negocios”, concluyó.

788 pasajeros viajaron de China Continental a Paraguay durante el 2019; de los cuales 248 eran paraguayos.

Preguntamos si estuvo en contacto con gente de China o si estuvo ocasionalmente en ese país en los últimos días. Favio Espinoza, director de Migraciones.

Puente de CDE, otro foco clave

El segundo foco que prioriza la Dirección de Migraciones es el Puente de la Amistad en Ciudad del Este. Es por eso que reforzarán allí los controles de personas, trámite que actualmente no es laxo debido al intenso flujo de turistas que van solo de compras a esa ciudad fronteriza con Foz de Iguazú. El monitoreo se hará en conjunto con Vigilancia Sanitaria. El control será aleatorio y si la persona no posee documento o esté vencido, o no tiene visa –como el caso de China–, se evaluará el manual de protocolo para que Vigilancia envíe los datos pertinentes a sus pares de Brasil. (EM)