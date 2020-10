Copa: Tras superar los contratiempos, Olimpia y Libertad tienen aire para avanzar

De nuevo la Copa Libertadores de América tras la pausa por las Eliminatorias y entre pasado mañana y el jueves se conocerá el destino de los equipos paraguayos, salvo Guaraní que ya pasó a octavos.

En Para Uno, este martes Olimpia aguarda por el Delfín de Ecuador que llegará al encuentro motivado por su victoria ante Defensa y Justicia. Esto le dio vida al conjunto de Manta que entró mal en la competencia internacional y que cuenta con la conducción de Miguel Ángel Zahzú, nombrado no hace mucho, técnico argentino y conocido por la afición paraguaya. En cuanto al decano para obtener la clasificación deberá vencer al equipo ecuatoriano y esperar que Defensa y Justicia no consiga una victoria ante Santos. En caso que el equipo rioplatense pierda ante los brasileños, el conjunto de Para Uno logrará su pasaporte con un empate. Capital el juego para el Franjeado puesto que en caso de derrota, quedará afuera de la Libertadores y Sudamericana. ¡Vaya si es trascendental este cotejo! Hay demasiados intereses para un plantel tan costoso donde pelea la Copa y el Clausura. Futbolísticamente la escuadra dirigida por Garnero está conociendo de sobresaltos y eso preocupa a su misma parcialidad que en los últimos tiempos cuestiona duramente la conformación de Garnero. De todas maneras, Olimpia tiene enormes posibilidades de avanzar, ajustado sin embargo a que no dé la sorpresa Defensa y Justicia en Brasil con una victoria. Olimpia juega adentro con la atención afuera.Por compromiso Guaraní se presentará en el estadio Olímpico de La Paz por cumplir con el calendario. Este miércoles enfrentará al Bolívar que está rezagado y buscará mantener la tercera posición para disputar la Sudamericana. Palmeiras, que lidera el grupo ya clasificado, el mismo día aguarda por Tigre, de una pésima gestión con un solo punto alcanzado. El Legendario no solo logró una buena posición deportiva, sino también acumular muy buen dinero en lo económico. Hasta este instante embolsó 4.600.000 dólares (primeras fases más zona de grupos), a lo que sumará 1.050.000 en octavos. Muy bien por el legendario que bajo la dirección de Gustavo Costas se afianzó muchísimo.A favor En tanto, Libertad este jueves a las 21:30 será anfitrión en la Olla azulgrana ante Independiente de Medellín, ya eliminado de toda competencia internacional. El Gumarelo ahora bajo la orientación técnica de Gustavo Morínigo necesitará de un triunfo y aguardar que Caracas no consiga la victoria ante Boca ya clasificado. Como dijimos, con viento a favor el Gumarelo, puesto que una derrota de la representación venezolana y un empate del Albinegro le permitiría pasar a octavos. Tal como acontece con Olimpia, el Albinegro definirá en casa, teniendo en cuenta además que tanto Santos como Boca, ya clasificados son favoritos en sus partidos, ante Defensa y Justicia y Caracas respectivamente, pudiendo dar una mano según se den los resultados.Entra a jugar el bolillero El viernes 23 habrá sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana en la Conmebol. A partir de ahí se conocerá el calendario que viene para la siguiente etapa. Ya conocerán sus rivales Sol de América y Luqueño, quienes lograron superar la primera fase de la Sudamericana. Para ello, el plantel azul se reforzó convenientemente, no solo debido a su magra gestión en el Apertura, sino por cumplir decorosamente ante la vista continental. La dirigencia hizo un gran esfuerzo y espera buenos resultados. Luqueño se las ve con lo que tiene y tratará de cumplir. En este certamen el danzarín y el auriazul deberán definir afuera su clasificación. Según terminan las posiciones en la Libertadores, hasta equipos paraguayos podrían ser sus rivales, aunque es difícil se dé el hecho, ya que Olimpia y Libertad están para seguir en la Libertadores.La posición es buena, pero… La clasificatoria para Qatar proseguirá entre el 12 y el 17 de noviembre, donde la Albirroja enfrentará primero a Argentina afuera y luego a Bolivia en el Defensores. El puntaje asigna Brasil y Argentina con 6, Colombia y Paraguay con 4, Ecuador y Uruguay con 3, Chile y Perú con 1, Venezuela y Bolivia sin puntos. Mirando la tabla alienta aunque esto recién comienza. Haciendo un breve repaso, a Perú se le pudo haber ganado, como se pudo haber perdido en Mérida. Se espera más por la escuadra de Berizzo que ya se adentró a un esquema y del cual no quiere salir. Se juega mucho en función a Almirón y debe tener más alternativas. De los argentinos nacionalizados, el que mejor anduvo es Gastón Giménez, que con más partidos tendrá más protagonismo. Para la suma de puntos, consideramos que es factible ganar a Bolivia que anda mal y a los tumbos. Por respeto y por historia, se debe admitir lo difícil que será Argentina jugando de local, aunque no nos podemos olvidar del campanazo que se dio en Córdoba cuando nuestra Selección derrotara a la Albiceleste por 1-0 con gol de Derlis González. Este antecedente motiva y mucho.Bobadilla al frente La misma Asociación Paraguaya se encargó de anunciar la contratación de Aldo Bobadilla como nuevo coordinador general de las selecciones Sub 20 y Sub 17, que se aprestan a disputar los sudamericanos de Colombia y Ecuador. Del 2 al 27 de febrero la Sub 20 disputará el clasificatorio buscando una de las cuatros plazas para el Mundial de Indonesia del próximo año, mientras la Sub 17 intentará llegar a la Copa del Mundo de Perú y para ello lidiará por la misma cantidad de cupos del certamen que se disputará en Ecuador del 31 de marzo al 25 de abril. El último registro en la Sub 20 da cuenta de una tempranera eliminación en Chile al quedar eliminado en primera vuelta, figurando en penúltimo lugar en el grupo solo por encima de Perú, pasando Ecuador, Argentina y Uruguay. En cuanto a la Sub 17, la gestión en tierras incaicas fue mejor que la Sub 20, logrando meterse en el hexagonal y finalizando en tercera posición. Un dato: El nuevo coordinador, recientemente designado, Aldo Bobadilla, prácticamente no tiene antecedentes en divisiones menores, veremos cómo responde a la expectativa.