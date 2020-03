Copa: Habrá debut en blanco y negro mientras el Aborigen ya dio muestras de lo que puede

A la espera de las clasificatorias para Qatar 2022, la Libertadores de América se lleva toda la atención de la semana, sin dejar de mencionar la decepción de Cerro por su pronta eliminación y sin chance alguna de Sudamericana. Terrible mal acechó a la Olla, terminando el año internacional para el Ciclón. Lo que viene despierta un gran interés entre el martes y el miércoles. El Gumarelo enfrentará a las 21.30 pasado mañana a Independiente de Medellín, dirigido por Aldo Bobadilla, quien estuvo al frente del equipo albinegro en el 2018, no llegando a un final feliz, ocupando la tercera posición al término del campeonato, obteniendo buenos resultados en fase de grupos de la Libertadores, pero para octavos ya lo dirigió Eduardo Villalba.

Por el torneo, el viernes pasado, Libertad conoció de su primera derrota al caer ante Guaireña por 3-2. Ya venía arrastrando un déficit en su juego que no se compadecía con la muy buena cantidad de jugadores de que dispone Ramón Díaz. El hecho de ganar suplía lo anterior.En cuanto al equipo colombiano, se metió en la serie tras eliminar a través del punto penal a Atlético Tucumán. El juego será arbitrado por el peruano Kevin Ortega y contará con una gran respuesta del público en el Atanasio Girardot de Medellín. El cuadro dirigido por Ramón Díaz deberá mejorar mucho si pretende sacar buenos dividendos.Debut en MantaEn cuanto a Olimpia, que reservó a la mayoría de sus jugadores (enfrentó anoche a Nacional) verá al Delfín (puso un mix frente a Técnico Universitario, perdiendo 2-0 y arrastrando dos derrotas consecutivas, que pone en apremios sus pretensiones). Para los ecuatorianos el cotejo del miércoles es vital para recuperar sus fuerzas, puesto que de momento no convence su gestión local. El Decano está listo para su debut y al decir de su presidente dispuesto a hacer un campañón. El punto de partida es capital esperando posteriormente jugar de local ante Defensa y Justicia en Para Uno. El que deberá ponerse a punto es Emmanuel Adebayor, la gran contratación del instituto franjeado. Se juega en lo deportivo y en lo económico en la Copa. Cada club que interviene se lleva 1.000.000 de dólares de local, cifra que embolsará por medir al equipo argentino en su primer cotejo en casa. La serie la conforma también Santos de Brasil.Olimpia crea una gran expectativa y en especial por sus frustradas intervenciones en ediciones anteriores. El juego ante Delfín pitará el uruguayo Leodán González.Un Aborigen motivadoSin ninguna duda, el ir pasando las etapas generó una gran confianza en la plantilla aurinegra. En la primera fase de la Copa sin complicaciones dejó en camino a San José Oruro. Mantuvo supremacía posteriormente ante el poderoso Corinthians de Brasil, para dejar finalmente afuera a Palestino de Chile tras vencer en los cotejos de ida y vuelta. La motivación es muy grande hoy día en Dos Bocas. El propio presidente, Juan Alberto Acosta, elogió a su técnico Gustavo Costas por la gran gestión copera. En total, entre el comienzo de la Libertadores y ahora la suma que se llevará el Legendario es de 4.400.000 dólares, una cantidad que entusiasma a cualquiera. Bolívar, su rival, entró directo a la fase de grupos y es conducido por Claudio Vivas, quien fuera ayudante de campo de Marcelo Bielsa entre los años 1998 al 2004. Sienta plaza en el popular equipo boliviano Fidencio Oviedo, quien fue titular en la partida ante Santa Cruz el jueves pasado, venciendo su equipo por 4-2. El cotejo se disputará en cancha de Cerro, con el arbitraje de Augusto Aragón de Ecuador. Escobar con FaríasEl ex técnico de Sol de América y figura rutilante del The Strongest, Pablo Escobar, se sumó al cuerpo técnico de Cesar Farías para las clasificatorias del próximo mundial. La planificación de Farías es distribuir los trabajos atendiendo los juegos ante Brasil afuera y Argentina en La Paz. Por lo tanto, los entrenadores trabajarán con plantillas independientes, en la altura con el venezolano y mirando el cotejo de visitante bajo el control de Pablo Escobar. El nombramiento oficial del paraguayo nacionalizado boliviano será esta semana y por expreso pedido del que fuera entrenador de Cerro Porteño en el 2016.Duró pocoRafael Dudamel, quien dejó la selección venezolana, rival de Paraguay este mes por los puntos camino al mundial, permaneció escaso tiempo al frente de Atlético Mineiro, llegando solamente a dirigir 10 partidos, 6 por el Minerao, 2 por Copa Sudamericana, eliminado en primera ronda, y 2 por Copa de Brasil, alcanzando la segunda ronda. Lo defenestraron luego de perder a través del punto penal contra el Afogados, un equipo estadual de cuarta categoría que consideró la dirigencia del Mineiro como una humillación. Dudamel estuvo tan solo tres meses en el fútbol brasileño y la experiencia recibida fue sumamente nefasta. Y pensar que en Venezuela fue muy respetado al frente de la selección petrolera. El actual entrenador de la Vinotinto es José Peseiro. El orientador portugués fue segundo de Queiroz en el Real Madrid. En su país llegó a dirigir dos ciclos al Sporting de Lisboa, donde estuvo últimamente. Su recorrido también abarca países árabes. Venezuela será rival de Paraguay este mes en Mérida, debutando primero ante Colombia.