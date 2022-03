Cooperativa empezó a devolver dinero a pequeños ahorristas

Pedro Loblein, presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), explicó que los socios que solicitaron la devolución de sus ahorros por un monto de hasta G. 2.000.000 ya empezaron a retirar su dinero de la Cooperativa San Cristóbal, luego de la intervención de la entidad solidaria.

No obstante, el titular del Incoop explicó que hasta la víspera no se había logrado el acceso a los recursos de la cooperativa que se encuentran depositados en entidades bancarias, por lo cual no pueden responder aún a los requerimientos de las devoluciones de montos más elevados por parte de los ahorristas de la institución.