Contundencia clave

La sapiencia para manejar los tiempos y la contundencia en los momentos determinantes, fueron claves en el Aborigen para edificar la victoria, en el que repitió un gran planteamiento estratégico, apuntando a aprovechar los errores de un rival que deambula en el campeonato.

SUPERIOR. Al oportunismo efectivo para aprovechar en zona ofensiva, el Cacique sumó un gran despliegue del medio para arriba, zona en donde golpeó con dureza al Franjeado, que fue un equipo frágil, sin contención y mucho menos retroceso, como uno de los desempeños más pobres el de Hugo Quintana. Los volantes no acompañaron ni siquiera para ocupar espacios, abandonando una zona que fue bien aprovechada por el Aurinegro, que siempre marcó diferencia numérica en su predominio para hacerse con el control.

En Guaraní, los relevos entre los laterales y los extremos, marcaron superioridad ante una nula cobertura, más en el sector derecho de la zona defensiva de Olimpia, en donde Sergio Otálvaro no pesó para defender y atacar, siendo de lo más impreciso en el local.

Otra vez el equilibrio que marcó la zona media aurinegra con Rodrigo Fernández y José Florentín dieron la rápida transición con la que apostó para encontrar a un siempre claro y efectivo Fernando Fernández que demostró ser peligroso asistiendo y definiendo.

Para rescatar en el Decano algunas individualidades, como Derlis González y William Mendieta, que generaron cierta sociedad que por momentos desacomodó a la zaga de la visita. Más ímpetu que fútbol y vergüenza deportiva en ciertos valores dieron algo de ánimos a un equipo apático al que le pesa proponer algo más que una lucha en velocidad.

Guaraní se acomoda y va marcando casillas, aguarda por lo que pueda hacer Cerro, con la comodidad que significa ganar un clásico, mostrando buen argumento.





La figura

Fernando Fernández

El atacante fue clave con una asistencia y dos definiciones. Además fue eje del ataque con buenos movimientos.

100 goles alcanzó el delantero Fernando Fernández con la camiseta de Guaraní. Entre los torneos Apertura y Clausura registra 90 tantos, mientras que en Libertadores marcó 9. En Copa Paraguay 1.

8 derrotas jugando en Para Uno arrastra Olimpia: 7 fueron en el plano local: vs. River Plate 1-3, Guaireña 0-2, Cerro Porteño 0-3, Sol 0-1, Nacional 1-2, 1-2 vs. 12 de Octubre y 1-3 Guaraní. Por Copa: 1-4 Flamengo.





“Fundamental”

“Victoria fundamental. Los goles siempre marcan una tendencia, pero el rival tuvo jerarquía y movilidad. La diferencia estuvo en la contundencia e interpretar por dónde iba el partido”, expuso el estratega de Guaraní Fernando Jubero.

El DT además apuntó: “Planteamos un excelente juego adelantándonos en el marcador. En el ST se mantuvo la tónica con el segundo gol y luego nos facilitó con la diferencia”.



Julio, “satisfecho”

El entrenador de Olimpia Julio Cáceres refirió tras la derrota ante Guaraní 3-1: “Satisfecho por cómo se plantó el equipo, pero no me quedo contento por el resultado final”.

El adiestrador además argumentó: “Siempre tratamos de buscar el arco del frente y ser protagonistas, y en eso hay ciertos riesgos, pero creo que los errores de hoy fueron puntuales y eso se consigue mejorar con trabajo”.





Millones por Rodi

En un hecho que se da pocas veces, Guaraní abonó a Olimpia G. 150.000.000 para que el jugador Rodi Ferreira pueda jugar ante el dueño de su pase. En la previa se manejaba que no se haría uso de la opción, pero la situación cambió ayer horas antes del juego. Rodi fue importante, con una asistencia, para el segundo gol con definición de Fernández. Además registró 20 pases correctos y cometió 2 faltas.