Controles dispares en las fronteras con los países vecinos

Los únicos dos puestos de control en Canindeyú, por donde pueden ingresar paraguayos y brasileños radicados dentro del territorio nacional, son los puestos de Salto del Guairá y 29 de Septiembre, que también se encuentran dentro del distrito de la capital departamental. Mientras la ciudad de Pindoty Porã fue clausurada para el tránsito de vehículos con carga. “Se está haciendo un control estricto, extranjeros no entran en Paraguay, en conjunto con policías, militares y Ministerio de Salud, esa es la normativa que tenemos de Asunción”, señaló Arturo Galeano, jefe de Migraciones de Salto del Guairá.

El funcionario aseguró que los controles básicamente se llevan a cabo en Salto del Guairá, Pindoty Porã, 29 de Septiembre, mientras Ypejhú no está habilitada para el paso en ambos lados. “Tenemos personal las 24 horas en dichos locales”, precisó Galeano.

El acceso a Bolivia por Infante Rivarola no presenta mayores inconvenientes en vista que casi no hay turistas ni paseros en la zona. No obstante, quienes pasan por ese lugar son vehículos de transporte de carga y gas, como también algunos pasajeros con los servicios de buses.

Aquí viven muy pocas personas quienes subsisten de la venta de comidas rápidas principalmente. Los funcionarios asignados como en la Policía Nacional, Migraciones y Aduana también se limitan a una pequeña cantidad de personas que prestan sus servicios.

Ante el cierre parcial de la frontera, un funcionario (que pidió resguardar su identidad) comentó a Última Hora que ha disminuido considerablemente el paso vehicular como de personas. Dijo además que necesitan mayor apoyo de la Región Sanitaria de Boquerón a raíz de que hasta el momento no cuentan con los instrumentales necesarios para cuidarse mutuamente y que es urgente la presencia de personal de blanco en dicha frontera para realizar los controles conforme a protocolo. Al respecto señaló que solo se limitan a registrar los nombres de los que ingresan, los connacionales, y que se lo pasan a sus superiores.

En Concepción, las medidas sanitarias adoptadas para la prevención del ingreso del coronavirus son acatadas a medias por las empresas privadas.

La ciudadanía responde positivamente a la restricción nocturna, sin embargo, existe preocupación con relación al funcionamiento de algunas industrias. Familiares de trabajadores de las dos empresas frigoríficas permanentemente preguntan qué medidas de seguridad tienen los trabajadores, ya que ambas tienen aproximadamente 1.000 personas y no pararon aún sus actividades.