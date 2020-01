Contribuyentes de CDE rechazan el aumento de impuestos municipales

La reacción no se hizo esperar cuando muchos contribuyentes se acercaron los primeros días del año para pagar los tributos municipales y se encontraron con la sorpresa de los aumentos de las tasas. El pasado sábado, la Comuna estableció un horario de atención especial para el pago de habilitación y perforación de registro de conducir, teniendo en cuenta la temporada de vacaciones y la intención de viaje de los contribuyentes. Las quejas fueron la constante en esa fecha.

REACCIONES. “El año pasado pagué once mil guaraníes por la perforación de mi registro y ahora me encuentro que subió a treinta y tres mil guaraníes. Es mucho. Así como yo, todos nos acercamos a pagar, y nos vimos sorprendidos porque de esto nunca se habló. No hubo aviso de que iban a subir el costo desde este año”, se quejó Jorge Martínez, contribuyente de Ciudad del Este.

María Lidia de González, ocupante de un espacio público, también criticó a las autoridades municipales por el aumento de las tasas. “Es una vergüenza hacer esto con esta crisis, es demasiado mucho lo que alzaron el impuesto”, recriminó.

RECESIÓN. El aumento en los tributos municipales se da precisamente en un momento sumamente sensible económicamente. Ciudad del Este viene de cerrar un año para olvidar.

El comercio, la principal actividad económica de la ciudad, tuvo una pronunciada caída afectada por la crisis económica brasileña, cuya economía no termina de despegar con el gobierno de Jair Bolsonaro.

El concejal Herminio Corvalán anunció que convocarán una sesión para tratar el tema. “Particularmente no estoy de acuerdo con las modificaciones realizadas. Esas alteraciones hechas a esta ordenanza no surgieron del intendente municipal (Miguel Prieto), sino de la asesora económica (Magdalena Montiel), y se envió el proyecto a la Junta Municipal, y tengo que reconocer, sin estudiar mucho se aprobó y volvió al Ejecutivo municipal y fue sancionado. En este momento, no hay condiciones de exigir a nuestra gente a pagar más”, reconoció el abogado Corvalán, concejal municipal.

El edil insistió en que se volverá a estudiar la ordenanza y la intención es volverla en su estado original. “Nuestra intención es dejar de nuevo la ordenanza así como estaba antes. Pedimos a la ciudadanía que se calme”, dijo.