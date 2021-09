Señaló en entrevistas que concedió que, a su criterio, las críticas tienen que ser más objetivas, cuando el actual Gobierno está haciendo incautaciones sin precedentes de más de 37 millones de dólares, más de 600 vehículos, embarcaciones y también los productores de tomate ni de cebolla están siendo afectados.

Agregó que hay batallas que se están ganando, pese a que están viniendo de un pasado anterior que prácticamente liberó todas las rutas del contrabando. “Lógicamente, hay que reestructurar todo para ganar cada batalla. Eso es innegable y hay que valorar lo que se hizo”, remarcó.

Consultado sobre los cuestionamientos puntuales que realizó el titular de la UIP a la lucha anticontrabando y en alusión a algunas autoridades, respondió: “Hay que tener autoridad moral para realizar críticas. Estas tienen que ser objetivas por sobre todas las cosas, muchos están contaminando con el contrabando y reclaman a las instituciones”.

TODOS. Fúster afirmó que todos deben ser partícipes en la lucha. Sobre el punto, indicó que si bien es cierto que la UIC incauta las mercaderías, se debe llegar a los financistas. “Esta es la tarea del Ministerio Público. Siempre hablamos con ellos de esa necesidad, caso contrario, nunca vamos a erradicar. Hay que cortar el oxígeno a los financistas”, sentenció.

Insistió en que la Fiscalía tiene que hacer su parte en este aspecto. “Nosotros lo que hacemos es investigar, incautar y poner a disposición del Ministerio Público para que pueda ver el contenido de llamados y contactos de los celulares incautados y hacer la trazabilidad”, enfatizó.

Requerido si faltaba modificar alguna ley, respondió que hay bastante legislación y lo que falta es impulsar las acciones, imputar sea quien sea el sospechoso de trabajar en contrabando. Aseveró que si se hace una comparación de lucha anticontrabando con otros gobiernos, “realmente diez a cero estamos ganando durante este Gobierno y en tres años se han incautado cifras siderales”.



Visita de comitiva a Trafopar

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, encabezó ayer una comitiva oficial con ministros y directivos de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) a la planta de Transformadores Paraguayos SA (Trafopar). La delegación realizó un recorrido por las instalaciones, en el marco de la celebración de la semana de la industria. El gerente de la empresa, Gianmarco Felippo, dijo que ya están por cumplir 40 años en el mercado, tienen 160 colaboradores y producen unos 600 transformadores por mes.



“La corrupción está insertada”

El presidente de la UIP, Enrique Duarte, insistió ayer en que el contrabando es uno de los enemigos principales que atentan contra el desarrollo industrial. Si bien no dio nombres de autoridades que estarían actuando tibiamente en la lucha, sostuvo que la corrupción está insertada en las filas de los agentes que ejercen el control.

Apuntó que el gremio no se cansa de participar en forma práctica de buscar soluciones, “pero necesitamos la proactividad de muchos funcionarios que están involucrados en este Gobierno”. Requerido a qué áreas y sectores se estaba refiriendo, manifestó que no se trata de sectores. Dijo que más bien se debe hablar de personas que integran diversas áreas.

“Acá hay que hablar de personas que integran diversas áreas. Ocurre que Aduanas tiene intenciones, genera las condiciones, pero los recursos que están en la calle no siguen esa línea. Por ejemplo, la Policía sabemos que dan las instrucciones, pero la corrupción esta insertada en sus filas. En los controles de los ríos también, la corrupción está insertada en el personal que hace los controles”, enfatizó.

Duarte apuntó que, en este contexto, “es muy difícil poder culpar a veces a las instituciones porque son las personas las responsables y sabemos que en muchos casos tenemos el problema de la lentitud de la Justicia y Aduanas tiene dificultades”.