Continúa pulseada por gremios y las tierras malhabidas

El senador del PDP (Partido Democrático Progresista) Pedro Santa Cruz hizo referencia al pedido de su pérdida de investidura de industriales y ganaderos.

El titular del Congreso, Óscar Salomón, intentó apaciguar la situación recordando que los mismos no tenían potestad para pedir la expulsión de ningún senador, a no ser que algún miembro de la Cámara se haga cargo, cosa que no ocurrió por ahora.

Desirée Masi, de la misma bancada que Santa Cruz, salió en su defensa y se sumó a los cuestionamientos hacia “la conducta antidemocrática de los autodenominados gremios de la producción”.

Remarcó que los mismos violaron la Constitución Nacional con el “tractorazo”, pero que les encanta decir por otros que violan el libre tránsito con movilizaciones.

Fidel Zavala, de Patria Querida, intervino para hacer referencia a una denuncia sobre conflictos de indígenas y pidió la exhibición de un informe de un programa televisivo sobre el tema.

Este hecho provocó la molestia de Sixto Pereira, del Frente Guasu, quien le respondió que era “un cuento chino” y que su fuente “es totalmente manipuladora y parcialista”. Le dedicó todo su discurso a Zavala.

Alegó que se cuenta con toda la documentación y que su gremio “solo busca confundir”, hasta que se le llamó al orden por hacer alusiones personales.

Hugo Richer, de su mismo equipo político, pidió tener cuidado con el proceso democrático, y aseguró que seguirían con las denuncias sobre tierras malhabidas.

Patrick Kemper, de Hagamos, y el colorado Enrique Riera basaron sus intervenciones en la defensa de los gremios económicos.

“¿Qué tiene de malo defender sus intereses?”, increpó Riera a sus pares.

Masi retrucó consultando cuándo defendieron los intereses de los que sufren desalojos, de gente pobre o de mujeres que quedaron en la calle o indígenas.

“Hagan sus propias investigaciones y traigan acá. Esas son muy orientadas y responden a una agenda. Me aguanto la carcajada”, indicó Desirée con relación al video difundido por Zavala.

Georgia Arrúa, de Patria Querida, sostuvo que la única manera de resolver muchos conflictos sobre problemas de tierras es fortaleciendo el Poder Judicial, ya que “la Justicia es débil y manipulable”.