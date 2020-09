Contagios se multiplican y el 55% de positivos son jóvenes

La cantidad de pacientes jóvenes que ingresan al Hospital Nacional de Itauguá con cuadros graves de Covid-19 preocupa a la directora de este centro asistencial de referencia en la pandemia, la Dra. Yolanda González.

Sostiene que alarma mucho cómo la enfermedad pandémica está afectando a la población del Departamento Central. Hay cada vez más jóvenes de 20 a 30 o 40 años que están ingresando en la unidad de terapia intensiva (UTI). ‘‘Los números de ayer (fallecidos) no son precisamente de 99 (años) y hay que tener mucho cuidado. Al menos en la región, las edades no están dadas precisamente por los adultos mayores’’, dijo a NPY. Según las últimas variables estadísticas del Ministerio de Salud, el 55% de los casos positivos corresponden a pacientes de entre 20 y 40 años. La Dra. González insistió en que la obesidad es un factor de riesgo para la gravedad de la enfermedad. La directora del Nacional de Itauguá comentó que los casos de contagios del virus se multiplican tres veces más de lo que se esperaba, que no hay conciencia y no entienden en qué falló el sistema sanitario en el sentido de la comunicación para que la gente no crea en el coronavirus. Hasta ahora, lamentó la médica, no se asume que el Covid-19 puede afectar a alguien de la familia, al vecino y siguen las reuniones, las aglomeraciones, las manifestaciones preocupan. ‘‘Nosotros vemos a futuro lo que el exceso de la aglomeración de personas significa (más contagios)’’. La directora resaltó que todo el personal de blanco está trabajando sin descanso y todos los días ven cómo pacientes con cuadros graves de Covid pierden la vida. “A veces tenemos que reanimar a dos pacientes al mismo tiempo en las salas de terapia”, relató. Ayer, el Hospital Nacional amaneció con diez camas disponibles en cuidados intensivos, cinco de ellas a raíz de las muertes registradas en las últimas 24 horas. La disponibilidad de las camas fluctúa hora tras hora, pero se mantiene en 80% y 95% de ocupación diaria, según González. Asimismo, anunció la incorporación de otras 80 camas para internación y 16 de terapia intensiva, reforzando así a las 120 que fueron habilitadas recientemente.



