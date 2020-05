Contagios internos son bajos, los del exterior entran en cuarentena

En las últimas 48 horas, las cifras de casos positivos de Covid-19 procedentes de Brasil suman 91, del total de 104 registrados. Todos se encuentran en diferentes albergues donde guardan la cuarentena obligatoria desde su arribo al país, hecho que fue resaltado por el director general de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera.

En este sentido, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, señaló en su última conferencia de prensa que todos los casos de Covid-19 provenientes de exterior hoy son de personas en cuarentena obligatoria, que son casos contenidos, controlados y vigilados. “Lo que siempre nos tiene que preocupar un poco más son los sin nexo. Pero los casos positivos son todos del exterior que están bajo cuidado”, sostuvo. Comentó que en un cambio de estrategia, el Ministerio de Salud está procediendo a la toma de dos muestras a todos los que llegan de Brasil o cualquier otro país. La primera prueba, a la que llaman inicial, se toma al momento de ingresar al país y la otra al finalizar los 14 días de la cuarentena. Con los resultados laboratoriales de la primera prueba, ya se pueden separar a los casos positivos y asintomáticos de Covid-19 y proceder a trasladarlos a otro centro. Los últimos tuits del ministro con las elevadas cifras vienen llevando la aclaración de la procedencia de los casos y la especificación del lugar donde se encuentran los grupos infectados, ya sea en albergues o en otros sitios definidos por salud, de modo a que la gente pueda diferenciar mejor estos casos del extranjero de los que son por contacto o sin nexo, que en los últimos no registran aumentos considerables. “Hemos notado en determinado momento, que al principio del mes de abril nuestra duplicación de casos se daba más o menos cada 5 o seis días, se puede hablar de un enlentecimiento importante con lo que tiene que ver en la curva de contagio, el aplanamiento”, sostuvo el ministro de salud. Exilio La mayoría de los connacionales que huyen de la pandemia en Brasil son jóvenes, familias con niños pequeños que se encontraban viviendo y trabajando en el vecino país tras migrar por motivos económicos. En las redes sociales, no faltaron los pedidos de no dejarlos entrar más al país. En Twitter, el director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, recordó que todos son paraguayos y que hay que recibirles, es su país. “Solo deben cumplir la cuarentena”, precisó al respecto.



AFECTADOS. Militares, personal de blanco y de la Cruz Roja que asistían en ingresantes dieron positivo.



Coimas. Fiscalía investiga denuncia de esquema fraudulento en la frontera para ingresos al país



LAS CIFRAS



10.767

pruebas fueron procesadas hasta ayer por el Ministerio de Salud Pública, resultando un 3,2% de casos confirmados y 96,8% negativos.



4

pacientes recuperados elevan a 119 la cifra de personas que ya superaron al Covid-19 en el país, desde el 7 de marzo cuando se confirmó el primer caso.



10

personas, en su mayoría de la tercera edad, resultaron víctimas fatales del Covid 19 hasta el jueves último, según reporte dela cartera sanitaria.