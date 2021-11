Consultorios y USF recibirán el golpe de la tercera ola de Covid

Nosotros tenemos clara la película, esta tercera ola no va a ser tanto para internaciones en terapia intensiva, es más para consultorios. Dra. Leticia Pintos, directora de Servicios y Redes de Salud.

La nueva ola epidémica saturará consultorios. El Ministerio de Salud Pública (MSP) avizora que la tercera oleada del coronavirus (Covid-19) no tendrá un impacto en la demanda de camas en salas comunes ni en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Sin embargo, la demanda de atención médica de los enfermos con cuadros leves se concentrará en las urgencias y consultorios ambulatorios de los hospitales y las Unidades de Salud de la Familia (USF).

Esta previsión se tiene en cuenta debido al avance de la vacunación anti-Covid en el país, además de que ya se contagiaron más de 440.000 personas. Con este escenario se vaticina que los cuadros de coronavirus serán de leves a moderados y por lo que no requerirían una cama para la internación.

“Nosotros tenemos clara la película; esta tercera ola no va a ser tanto para internaciones en terapia intensiva, es más para consultorios”, señaló a ÚH la doctora Leticia Pintos, directora de Redes de Servicios de Salud del MSP.

Entonces, el Ministerio de Salud Pública apunta a reforzar los consultorios de los centros de contingencia respiratoria y las USF con miras a la eventual tercera ola de contagios de coronavirus que se prevé desde diciembre, anunció la doctora Pintos. “Tenemos las estadísticas de que a partir de diciembre se necesitaría más”.

Al refuerzo, se suma la capacitación del personal de blanco sobre el manejo de pacientes con Covid-19 y la habilitación de más laboratorios. “Se están haciendo cursos de capacitación a nivel de las Unidades de Salud de la Familia, y a nivel de hospitales, sobre lo que es consultorio de atención en urgencias y dando cursos de manejo de pacientes con Covid de forma leve a moderada”.

El documento de protocolo de manejo de pacientes Covid-19 se actualizó recientemente; el material se distribuirá a los servicios de salud la próxima semana para anticiparse a la tercera oleada.

El refuerzo consiste en la capacitación, implementación del nuevo protocolo de manejo de pacientes Covid en las carpas de contingencia. En el aspecto de la descentralización de servicios, se prevé habilitar más laboratorios en el interior del país para el diagnóstico del SARS-CoV-2, para evitar que las muestras o personas viajen hasta la capital y abarroten los centros médicos.

Recientemente se inauguraron laboratorios en los departamentos de Concepción, Amambay y Caazapá para reforzar el diagnóstico, que permitirá el aislamiento a tiempo de los pacientes y permitirá un tratamiento precoz.

“El traslado es complicado. A veces se trasladan para hacerse unos cuantos análisis, eso complica todo y se abarrotan todos los hospitales en área Central y capital. Queremos fortalecer por lo menos las cabeceras de todas las regiones y los hospitales distritales y con eso vamos a evitar colapsar los hospitales en Central”.

EN ALERTA

Pese al descenso de internados en UTI y sala común, los hospitales de contingencia no bajan la guardia y están en alerta ante un eventual brote de casos de Covid en el país. Más de 500 camas siguen instaladas en los pabellones de contingencia y están disponibles en los hospitales. Además, más de 750 camas para terapia intensiva, de las cuales 400 se reconvirtieron actualmente para casos polivalentes. “El resto está todo preparado para utilizarse en caso necesario”.

“El Ministerio de Salud nunca dejó de trabajar, en ningún momento. Están todos los servicios preparados, no hay nada cerrado. No se descontrató a nadie”, destacó la doctora Pintos.

El personal de salud del MSP está en alerta y se reactivarán todos los servicios en caso de que aumente la demanda. Incluso sigue el contrato de camas de terapia con el sector privado.

“Todo está igual, pero sin utilizarse, en caso de ser necesario, pero esperamos que no, ahí se activará nuevamente”, señaló la doctora Pintos.

NO VACUNADOS INTERNADOS

A puertas de la tercera ola, los pacientes que requieren hospitalización en sala común y UTI, en un 70%, que cursó con un cuadro severo, no contaban con antecedentes de vacunación anti-Covid. El 10% tiene la primera dosis y solo el 20% completó ambas dosis, según el informe epidemiológico de la semana pasada.

De 10 fallecidos, registrados en dos días, 8 no estaban vacunados. Un total de 243 nuevos casos se registraron hasta el pasado jueves, de los cuales el 55% no estaban vacunados. Los médicos insisten en que la pandemia continúa, por lo que se debe insistir en el uso de tapabocas, el lavado de manos y distanciamiento físico.



500 camas de internación para casos de Covid siguen disponibles en los pabellones de contingencia a nivel país.



750 camas de terapia están habilitadas, de las cuales 400 se reconvirtieron. El resto es para casos Covid.