Construirán en Encarnación un edificio de 100 metros de altura

“Nosotros nos regimos por ordenanzas que quizás estén desfasadas porque estamos esperando la implementación del Plan Encarnación Más, por supuesto mientras eso no ocurra existe una figura que se llama el Consejo del Plan Regulador. Cuando aparece una inversión como esta, que envió un empresario paraguayo y de la región, amerita que las autoridades le den el debido tratamiento y dentro de ese contexto, el intendente envió a la Junta Municipal y la Junta dijo sí al pedido de permiso de factibilidad para presentar un edificio que sería el más alto de Encarnación, que abarca varios terrenos privados, o sea adquiere los terrenos del entorno, integra lo que es el corazón del circuito comercial con su edificio”, dijo Morel.

El edil agregó que la obra plantea aspectos muy interesantes, “el anteproyecto agranda una plaza seca, ellos le integran y le daría vida al corazón del circuito que para nosotros es muy interesante, porque ahora es una zona oscura y peligrosa que no se utiliza. Además, tiene formalmente una visión que no impacta demasiado en lo que sería la parte visual, dicho así en forma coloquial para que la gente entienda, es un edificio fino y alto, no es un edificio estilo murallón que va de medianera tapando la visual, sino que es un edifico esbelto y alto, que en vez de ir de ancho va en altura y mejora el perfil del río de Encarnación”, destacó el concejal.

Por otro lado, añadió que se analizaron varios factores, que cumple en el tema del plan Encarnación Más, con lo que sería alguna vez la ordenanza de construcción de edificio del Plan Encarnación Más, y dijo que en el tema de ocupación dentro del suelo, este proyecto deja libre mucho más que el 40%, pero que no cumple con otros temas como por ejemplo el factor infiltración de suelo que es el agua, pero que utiliza otro sistema que capta el agua de lluvia en una cisterna y vuelve a utilizar dentro de edificio el agua que se acumula ahí”, expresó.

Morel resaltó que donde se está proyectando esta obra es un lugar estratégico cerca de la playa principal de Encarnación. “Va a ser un edificio emblemático con una millonaria inversión, yo escuché unos cuestionamientos que un encarnaceno no puede acceder a un departamento de 300 o 400 mil dólares, que sería el precio de los departamentos ahí, pero nosotros no le vemos eso como algo negativo”.