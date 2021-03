Consideran positivo el cambio del director general de Itaipú

El cambio del ex canciller Federico González, quien renunció como director general de Itaipú Binacional por no conseguir los votos necesarios para su nombramiento en el Senado, y la designación del diplomático Manuel María Cáceres, genera cierta incertidumbre, según expertos del sector.

El ingeniero Pedro Ferreira, ex titular de la ANDE, señaló que no conoce personalmente al nuevo titular de Itaipú y reconoció como positiva la renuncia del saliente.

“Este cambio es una oportunidad de hacer bien las cosas. Esperamos que el nuevo directivo de Itaipú tenga bien claro que los paraguayos estaremos muy atentos a que cumpla primero con la patria y después con los amigos, el partido o quien le quiera ordenar”, expresó el experto.

Por otra parte, felicitó a la Cámara de Senadores en no continuar con un error del Poder Ejecutivo, en seguir manteniendo a una persona que “podía dar una expectativa al Gobierno brasileño de que en Paraguay se seguiría aceptando lo que (Jair) Bolsonaro quiera imponer al país”.

Tras recordar la implicancia de González en el acta entreguista de Itaipú de 2019, considera que el ex canciller no era la persona indicada para seguir en Itaipú, pese a su buen perfil profesional y ser leal al presidente de la República. “Su presencia solo demostrará una flojedad de nuestro país. Lastimosamente el Gobierno dio el paso del cambio por cuestiones coyunturales y no por tomar decisiones profundas y meditadas”, expresó Ferreira.

“El Gobierno se va limpiar realmente cuando tome bien las decisiones y busque lo mejor para el país, y no porque simplemente no obtuvo los votos para realizar lo que buscaba”, señaló el ingeniero.

Pese a que no conoce personalmente al nuevo titular de Itaipú, afirmó que “ahora no es momento para flojear ante Brasil y se debe tener bien puesta la albirroja, además de dar continuidad a todos los trabajos para llegar bien al 2023 (año en que se cumple 50 años del Tratado de Itaipú), y ser consecuentes con el país y no con los intereses en juego”.

CRÍTICA. En tanto, para la ingeniera Mercedes Canese la salida de González de Itaipú fue clave porque era una figura muy cuestionada por su vinculación con el acta secreta entreguista de la binacional del 2019, donde se iba a ceder parte de la soberanía energética del país.

Sin embargo, la experta lamenta que la llegada del diplomático Cáceres a la binacional, un funcionario vinculado a la era stronista, sería más de lo mismo.

La ingeniera considera que esta movida no representaría un cambio real, debido a que sigue una línea de política antipatriótica del Gobierno en la cesión energética de la hidroeléctrica al Brasil.

“No representa ningún cambio y con este Gobierno no podemos esperar novedades en la política entreguista de nuestra energía. Poner a la misma gente, con un comportamiento similar, daría un mensaje de que el Paraguay supedita los intereses de la soberanía nacional al Brasil”, puntualizó.

En enero pasado, el ex canciller Federico González asumía como director paraguayo de Itaipú, y fue duramente criticado por varios sectores, ya que cuando era parte del Consejo de Itaipú fue el que presuntamente intimó en 2019 al ex titular de la ANDE, Pedro Ferreira, a que firme el acta entreguista con Brasil.