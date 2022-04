Consejo estudiará la impugnación contra ex senador Ramírez

Seguidamente, señala que el ex senador no cumplió con el requerimiento de haber ejercido su profesión por al menos 10 años, por lo que se considera que no se cumplen los requerimientos para su postulación.

Por un lado, señala que Ramírez juró como abogado el 15 de noviembre del 2012, y, por otro lado, se le señala que no ha ejercido la magistratura judicial, ya que asumió como gobernador de Amambay a los nueve meses de jurar, y luego ya fue legislador en ambas cámaras, por lo que no cumple uno de los requisitos.

También señalan que no ejerció la docencia el tiempo que sostiene su currículum, ya que allí figura desde 2018, pero en la página de IPS figuran pagos por dicho ejercicio recién desde el 2021.

Respuesta. En su descargo, el ex senador sostiene que las observaciones son erradas, ya que el no haber aportado al IPS no es prueba de no haber trabajado como docente, ya que no todas las empresas pagan, y la universidad que lo contrató sí certifica que fue contratado en el 2018.

También sostuvo que sí ejerció como abogado, indicando que no se necesita litigar para ejercer la profesión, y que lo hizo mientras era gobernador, así como también sostuvo haber sido técnico legislativo, legislador, juez, que con otras actividades suma diez años.

Ramírez es el único de los 34 candidatos que fue impugnado, y otros que recibieron notas de denuncia fueron el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis y la ex jueza Nuria Isnardi.

A Buzarquis le cuestionaron que siga ocupando el cargo de senador en medio del proceso de selección, y que tiene poco roce con el mundo del derecho.

La nota contra Isnardi señala que ha tenido denuncias varias, pero la misma negó la existencia de alguna denuncia a lo largo de su carrera.

Los miembros del CM recibieron los casos presentados para su respectivo estudio, a ser definido en la sesión de mañana, para luego continuar con el proceso de selección de la terna, con las audiencias públicas que iniciarán el próximo lunes 25 de este mes, en la sede central de la Justicia Electoral.

El examen de conocimiento a los 34 candidatos al TSJE será el próximo 6 de mayo, en la sede de la Facultad de Derechos de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), a partir de las 11:00, según informó el CM.