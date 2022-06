Consejero de Itaipú, en charla virtual sobre el Anexo C

Consecuencias. Hay que recordar que el ingeniero Pedro Ferreira, ex presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), advirtió de las consecuencias de la nueva postura de Paraguay en la definición de la tarifa 2022 de Itaipú, donde ahora apuesta por una tarifa intermedia. Ferreira señaló que esta decisión de Paraguay puede ocasionar que a Brasil ya no le interese revisar el Anexo C, pues el vecino país ya conseguirá el objetivo de bajar los números de la tarifa.

El profesional insistió en que si Brasil logra su objetivo de bajar la tarifa, la renegociación del Anexo C pierde interés para el gigante sudamericano.

“Teníamos una posición que era defendible, en el sentido de decir ‘acá no puede cambiar la tarifa mientras no se negocie el Anexo C’. Y ahora bajamos de esa posición, diciendo ‘sí puede bajar la tarifa’. Una vez que aceptás eso Brasil ya ganó todo”, señaló, aludiendo a la posición inicial de Paraguay de mantener la tarifa en USD 22,60 kW/mes, pero que cambió a una tarifa intermedia de USD 20,7 kW/mes, según lo confirmó el propio presidente Mario Abdo Benítez este mes, tras reunión con su par brasileño, Jair Bolsonaro.

Ferreira añadió que no se sabe si Brasil aceptará o no la tarifa intermedia, pero independientemente a ello la posición paraguaya de decir que la tarifa no puede bajar antes que se negocie el Anexo C “hoy en día está prácticamente destruida”.

“Era una posición, si bien es cierto tardíamente bajada, que de alguna manera respaldaba aquello de que los beneficios de terminar de pagar la deuda tendrían que haberse dividido en dos, y no solamente a favor del mayor comprador”, opinó el ingeniero. Añadió que ahora Paraguay admite la tesis brasileña y el año que viene el país vecino establecerá la tarifa “donde le parezca” según su interpretación del Anexo C, documento “diseñado exclusivamente para el pago de la deuda y no para sostener una represa que ya tiene 40 años y que debería tener un compromiso de generar más energía renovable para la siguiente generación”.

Ferreira también subrayó que se va diluyendo la conversación para la revisión del Anexo C porque Paraguay se encargó de destruir su posición aceptando la reducción de la tarifa, aunque de hecho Brasil esté pagando USD 18,95 kW/mes “provisoriamente”. Si Brasil acepta pagar más, esto implica además una diferencia de más de USD 200 millones, según el ingeniero Fabián Cáceres, ex gerente técnico de la ANDE.



La Cifra

50

años del Tratado de Itaipú se cumplen en el 2023 y deberá ser revisado el Anexo C, que determina el cálculo para la tarifa.