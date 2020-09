Conflicto con cartismo por la cabeza de Rivas en el JEM

El senador Bacchetta, recientemente alejado de Colorado Añetete, argumentó que existen sospechas de que el título de abogado de Rivas es ilegal y que esto está sostenido incluso en informaciones del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

El Frente Guasu también se pronunció en el punto pidiendo la remoción del diputado del JEM. Esto provocó la reacción del presidente de la Cámara de Diputados, el colorado cartista Pedro Alliana. “Frente Guasu, no permitiremos que ningún otro organismo atente contra la autonomía de la Honorable Cámara de Diputados, más bien deberían de preocuparse por sus senadores mau no proclamados (en referencia a Rodolfo Friedmann y Mirta Gusinky) y por sus aliados que ahora mismo están creando zozobra en la zona Norte del país (en alusión al EPP).

Rápidamente, fue publicada la versión de la Universidad Sudamericana, donde cursó sus estudios el legislador, que negaba que la carrera de Derecho no esté habilitada.

Rivas gestionó su título recién este año tras las denuncias de irregularidades, ya que no solo no contaba con este requisito, sino que su designación fue considerada inconstitucional porque el periodo de su antecesor, Ramón Romero Roa, no había concluido, y no se presentaron causales para su remoción.

El diputado Derlis Maidana, presidente de Constitucionales, dijo que el pedido de Bacchetta es político y que ya se está analizando en la comisión. Alegó que no hay motivos, ya que la universidad aclaró la situación.