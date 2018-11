Confirman sesiones para seguir el caso

Los legisladores analizaron el dictamen jurídico solicitado sobre la causa, el cual sugiere convocar a los senadores que aún no han prestado juramento para integrar el Tribunal Juzgador y participar en carácter de jueces en las sesiones.

Finalmente, a moción del senador liberal Blas Llano, los senadores decidieron continuar con el juicio entre el martes 13 y miércoles 14 de noviembre. En el primer día, a las 15.00, la sesión empezará con la toma de juramento de los 33 nuevos senadores para que luego el acusado ejerza su defensa y ofrezca pruebas.

Luego, el miércoles, también a las 15.00, proseguirá el juicio cuando el Tribunal admita o rechace las pruebas. Ese mismo día, a las 16.00, se formularán los alegatos y el Tribunal realizará el llamado de autos para sentencia; y a las 17.00 se deliberará sobre la culpabilidad o no del acusado. El senador liberal Víctor Ríos indicó que no participará de las sesiones porque no se cumple el proceso, ya que los 33 senadores que jurarán no escucharon a los fiscales acusadores.