Confirman más casos de chikungunya y Salud se prepara para lo peor en CDE

Aclaró que los casos sospechosos son también de dengue y zika. En este momento se recibe la notificación, se toman las muestras y dentro de las 24 horas se remite la información del Senepa, que procede al bloqueo correspondiente. Ante esta situación la epidemióloga insiste en que la población consulte, porque si no acude al médico y no es notificado ya se llega tarde. Insistió en que el Senepa no va a poder adivinar dónde están los casos si no son debidamente notificados. “Por eso llamamos a la conciencia de las personas sospechosas para que otras no se enfermen. La enfermedad tiene tres fases, aguda, subaguda y crónica. La preocupación nuestra es que se cronifique. En el caso de chikungunya estamos hablando de una cronicidad de dos años, sin posibilidad de trabajar. Entonces es el momento de tomar conciencia ”, refirió.

Mencionó que el cono urbano de Alto Paraná está conformado por Ciudad de Este, Presidente Franco, Hernandarias, Minga Guazú y Santa Rita. De todos, la capital departamental es la que más preocupa a las autoridades sanitarias por la gran población que concentra. “Es donde mayor carga poblacional tenemos y es donde tenemos la mayor carga de personas mayores y eso puede llegar a cronificarse. Los 8 casos se dieron en el área metropolitana. Hablamos de Ciudad del Este y Minga Guazú. Son casos que no necesitan internación. Todos adultos de entre 40 a 60 años”.

TEMOR. El doctor Arturo Portillo, director de la Décima Región Sanitaria, refirió que el temor del Ministerio de Salud es que el impacto que hoy se tiene en el Departamento Central se replique en el interior del país. “Hay casos conocidos en Itapúa y nosotros estamos empezando a tener el registro de casos positivos de chinkungunya”. En este contexto, Portillo presentó ayer el plan estratégico para el manejo del brote en el departamento. Explicó que quieren adelantarse al impacto que puede tener una aparición masiva de casos. Se convocó a la Secretaría de Salud de la Gobernación, que forma parte del Equipo de Gestión Integrada junto a la Décima Región, el Hospital Regional y el Senepa. “El Ministerio de Salud va a cumplir su papel en el tema de cuidado de los pacientes, pero la idea es no llegar a ese punto, sino que se prevengan casos de chikungunya, dengue e incluso de zika, entendiendo que las embarazadas también entran en riesgo en este punto”. El profesional comentó también hay subnotificaciones, cuadros sintomáticos que no fueron notificados y que están encontrando, insistiendo con los diferentes servicios.