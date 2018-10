Confiados en el nuevo ciclo

La práctica fue abierta, pero quizás la inclemencia del tiempo impidió que más aficionados lleguen hasta Dos Bocas para alentar.

En el quinto día del primer microciclo en la era de Juan Carlos Osorio, el técnico ordenó fútbol formal, 11 contra 11, utilizando toda la tarde la figura del 1-4-3-3, en los equipos que formó.

Lo llamativo fue que por momentos Danilo Ortiz (central) y Jorge Moreira (lateral derecho) jugaron como volantes centrales.

El jugador del River argentino, en sus inicios fue mediocampista y rápidamente se acomodó y sacó ventaja en esa posición.contusos.

El médico traumatólogo de la Albirroja, Daniel Pineda, brindó un informe médico sobre los futbolistas albirrojos Héctor Tito Villalba y Santiago Arzamendia, tras la práctica desarrollada el jueves en la Nueva Olla de Cerro Porteño.Tito Villalba tiene lesión muscular en el muslo izquierdo.

En tanto, Santiago Arzamendia sufrió un traumatismo en la rodilla derecha. Ambos no entrenaron. Los jugadores de Cerro Porteño y Olimpia ya son liberados desde hoy.

Rojas: “Osorio es un técnico muy capaz”

El mediocampista Rodrigo Rojas destacó ayer la manera que encara Juan Carlos Osorio los trabajos de cancha. Rojas confía en la capacidad del colombiano. “El profe Osorio es una persona muy capacitada. Con la credibilidad es más fácil aplicar las cosas en la cancha”, expresó. “Nos demuestra en cada entrenamiento su compromiso con la Selección, nos demuestra que es una persona seria. Ahora él está con nosotros y lo tenemos que aprovechar al máximo”, agregó.

“Es una etapa nueva y hermosa en la que vale cuidar cada uno de los detalles mínimos. A la larga aplicaremos todo a nuestro favor. Esta semana de trabajo nos vino muy bien, porque asimilamos la idea del DT. Hay mucha intensidad en los entrenamientos, y ese es un aspecto positivo”, apuntó.Rojas destacó el esfuerzo de sus compañeros que juegan en clubes del exterior y que pese a que no hay amistosos, igual dejaron todo por la Albirroja. Sobre su futuro dijo que “no hay nada nuevo”.

Práctica matinal

La Albirroja entrena hoy en el campo deportivo de la Conmebol, desde las 8.00, práctica abierta para todo público. Tras el entrenamiento serán liberados todos los futbolistas y están citados para regresar mañana al mediodía en el Hotel Bourbon, lugar de concentración. Tras un breve descanso, a las 18.00, entrenarán en el Defensores del Chaco, abierto para todos.

Los grandes juegan por Copa Paraguay el miércoles 24

La Copa Paraguay tiene el calendario completo para los octavos de final. La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) definió los escenarios y horarios de los ocho compromisos, previéndose algunos de ellos en el interior del país.

La jornada se inicia el martes 23 de octubre en el estadio Adrián Jara de Luque con dos compromisos: Nacional vs. Trinidense y Guaraní vs. Deportivo Capiatá. El miércoles 24 será el día de los grandes, Cerro Porteño y Olimpia. El Decano irá hasta Itauguá para enfrentar a General Díaz y el Ciclón a Villa Elisa para medir a River Plate. Hasta Liberación irá Resistencia para dirimir con el Deportivo local el jueves 25, mismo día que jugará Libertad vs. Gral. Caballero ZC en Dos Bocas.

Luqueño irá hasta Villarrica el miércoles 31 para volver a enfrentar al 3 de Febrero y Sol vs. Santaní en Campo Grande cierran la ronda. Tras esta fase volverán a programarse las instancias restantes. El torneo otorga una plaza para la Copa Sudamericana 2019. El clásico entre Olimpia-Cerro solo se puede dar en la final.

La cifra

7 a 0 a favor de Liberación sobre Alto Paraguay en la 1ª fase es la mayor goleada en lo queva de la 1ª edición de laCopa Paraguay.

2 futbolistas (Carlos Britos,de Juventud Loma Pytá, y Blas Armoa, de Luqueño) son los únicos que marcaron triplete en el torneo.