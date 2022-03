Cones habilitó ofertas de Medicina, pese a la negativa de Salud Pública

Desde el Círculo Paraguayo de Médicos (CPM) cuestionan que el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) haya dado luz verde a la apertura de varias carreras del área de las ciencias médicas, a pesar del pedido que le formulara el Ministerio de Salud Pública (MSP) –de no habilitar más ofertas de Medicina- ante la saturación de los centros de práctica hospitalaria.

“Desoyó un pedido expreso que le hiciera el Ministerio de Salud poco antes de la pandemia”, exclama el Dr. Jorge Rodas, miembro del CPM.

Mediante una carta la cartera sanitaria le solicitó, en febrero de 2020, al Cones que no abra más ni una sola oferta de Medicina en el país.

“Le dice que, en este momento, ellos como ofertantes de espacios educativos –el MSP tiene más establecimientos de salud y más espacios para la práctica–, ya no tiene espacios ni un solo espacio para poder recibir nuevos estudiantes”, remarca.

Recuerda que el Ministerio argumentó que ante la excesiva cantidad de estudiantes se “pone en riesgo la bioseguridad de los pacientes”.

“Después vino la pandemia y el Cones siguió habilitando por razones que solo ellos saben, pese al pedido del Ministerio”, enfatiza.

En efecto, desde aquel pedido al Cones se crearon dos carreras más de Medicina, de la Universidad del Sol (Unades), en Ciudad del Este, y la Universidad Autónoma San Sebastián (UASS), en San Lorenzo. También hay otras dos habilitaciones que están en curso: Medicina de la Universidad Superior Hernando Arias de Saavedra (USHAS), en Pedro Juan Caballero; y Medicina de la Universidad Técnica Intercontinental (Utic), en Hernandarias.

Conocer dictámenes. El gremio médico ahora le está requiriendo al ente rector de la educación superior que por lo menos publique en su página web el dictamen firmado por el experto de proyectos de carreras de Medicina utilizado habilitadas por el Cones desde el 2013.

Rodas explica que el proyecto educativo tiene varias dimensiones: De infraestructura, aspecto financiero, de proyecto académico y otros.

Según contó Narciso Velázquez, presidente del Cones, le aseguró la viabilidad de las ofertas médicas estudiadas lo dictamina un médico recibido. “Entonces le pedimos ese dictamen favorable del experto, si es posible con el nombre y perfil del señalado”, insiste.

También buscan saber quién fue el responsable de dar su visto bueno a la lista de carreras que fueron habilitadas a partir de 2013.

“Este es un trámite público, ellos están en una función pública. Con más razón aún, cuando dicen que contratan a expertos porque no tienen ahí dentro. Entonces, queremos saber por qué los dictámenes que dieron algunos, para nuestra evaluación, no podían ser. A lo mejor tendríamos que llevarles a un debate; estamos discutiendo temas de sumo interés para la comunidad, en general, no solamente para el gremio médico”, sostiene.

ÚH procuró conocer la versión del titular del Cones trasladándole la consulta sobre el criterio empleado para habilitar estas ofertas médicas, así como de los centros médicos asistenciales de práctica, pero no hubo retorno.

