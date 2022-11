Cones: Delegado estudiantil denuncia remoción arbitraria

Primero, la postura del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) que desconoce la legalidad de las actuales autoridades del Cones. Ahora, la ruptura llegó desde un ex representante estudiantil por Universidades Públicas, quien dijo haber sido removido de forma arbitraria y contradictoria. “El Consejo Ejecutivo (CE del Cones) continúa en el ejercicio con el mandato fenecido; sin embargo, en mi caso como representante (suplente) de Universidades Públicas resolvieron aplicar que mi mandato ya no corre. No se cuenta con mi sucesora puesto que la medida cautelar presentada impide la proclamación de mi colega quien ganó las elecciones. Por tanto, el cargo quedó acéfalo. Medidas completamente arbitrarias y contradictorias a las decisiones que tomó el CE”, manifestó Benjamín Racchi, quien hasta el 28 de octubre ocupó la representación estudiantil suplente de las instituciones públicas.

En dicha fecha participó –cuenta– de la sesión plenaria en la que asumieron los diferentes representantes que habían sido electos, el día 24 de ese mes. Ese día, el CE puso a conocimiento del pleno sobre la medida cautelar contra la elección de representantes estudiantiles tanto de universidades públicas como privadas. “Entonces, los asesores jurídicos nos comentaron que no se renovarían los miembros y que iríamos por reconducción tácita. Esas fueron las palabras de ellos, inclusive me dijeron que yo continuaría hasta tanto no se resuelva esto”, comentó.

Pero después –en la siguiente sesión, ya en noviembre– ni siquiera le llamaron para avisarle que no pertenecía más al Cones. “Los asesores jurídicos explicaron que ya no correspondía que me inviten porque ya tengo el mandato fenecido. La misma gente que tiene el mandato fenecido es la misma gente que me dice que ya no puedo continuar porque tengo el mandato fenecido; cosa totalmente contradictoria”, insiste.

Su mandato iba hasta el 28 de octubre, en tanto que el de los miembros del CE, hasta el 31 de octubre. Pero a la luz de la medida cautelar presentada el 27 de octubre, las autoridades del Cones decidieron no renovar las autoridades.

“Mi mandato corría al mismo tiempo que el mandato del Consejo Ejecutivo y ambos no fueron renovados por la medida cautelar. Y según la lógica, si el CE no se renueva por la medida cautelar; mi cargo de representante por las universidades públicas tampoco se renueva”, expuso.

En efecto, Leidy Samaniego, quien ganó por unanimidad la suplencia de la representación de las universidades públicas no fue proclamada por la referida acción judicial presentada tres días después de su elección. “Entonces, ¿por qué yo salgo y el Consejo Ejecutivo continúa?”, cuestionó.

Esta redacción buscó la versión de Narciso Velázquez, titular del Cones, pero no respondió. Racchi, quien es estudiante en la Facultad Politécnica de la UNA, recordó los dichos de Narciso: “El mandato del Consejo Ejecutivo no ha fenecido porque la medida cautelar llegó antes del vencimiento del mandato”, expresó Velázquez a ÚH.

Señaló que el actual representante estudiantil titular de las Universidades Públicas “se llamó a silencio” ante su caso. Añadió que en la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP), compuesto por todos los representantes de las universidades públicas, hay preocupación por la acefalía estudiantil en el Cones.

De no resolverse la señalada medida cautelar, no correrá la convocatoria para elegir representante estudiantil titular de universidades públicas, cuyo mandato fenece el 28 de diciembre. “Se le está quitando una voz que tienen los estudiantes. Esto no deja de ser una cuestión política porque el llamado para la renovación de autoridades del Cones implica muchos intereses”, remató el universitario.

Que el MEC diga: ‘Desconocemos todas las resoluciones que emana el Cones’; eso afecta a los estudiantes. Benjamín Racchi, ex miembro del Cones.