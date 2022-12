Conductor de plataforma de viaje fue víctima de asalto en Villa Elisa

La víctima denunció que fue una mujer quien pidió el servicio, pero al llegar a la ubicación indicada un joven de 22 años aproximadamente abordó el vehículo y dijo ser amigo de la persona que solicitó el viaje.

Todo el trayecto iba con normalidad, pero cuando estaban por llegar al destino el joven amenazó al conductor con un cuchillo.

Embed Nuevo caso de asalto a conductor de plataforma Bolt. El delincuente puso un enorme cuchillo en el cuello del trabajador para despojarle de sus pertenencias, en la zona de Villa Elisa.



EN VIVO: https://t.co/pASLMhm15D#DiaADiaPy #TelefuturoPy #25Años #RevolucionadoJuntos pic.twitter.com/xXt9dk6xPI — Telefuturo (@Telefuturo) December 20, 2022

El trabajador fue obligado a entregar todas sus pertenencias y luego fue forzado a bajar de su rodado.

''Me preguntó si tenía plata y ahí ya pillé lo que iba a pasar, sacó su cuchillo y me dijo que se trataba de un asalto. Yo tenía el cinturón puesto y no había forma de reaccionar. Me dijo que me baje o que iba morir'', contó la víctima.

Afortunadamente, el rodado cuenta con un sistema de GPS y fue localizado abandonado poco después con algunos daños.

Se presume que en su huida el joven habría chocado. Hasta el momento, la Policía no maneja mayores datos sobre el autor del hecho.