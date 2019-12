Conducción política argentina es esperanzadora para el país

“Hay que reconocer que hay cierta incertidumbre, Argentina debe emprender muchas medidas que no son muy populares, pensando en el déficit que tiene. En la medida que ese déficit sea persistente y Argentina no pueda financiar sus gastos a través del mercado de capitales internacional, el escenario no es muy alentador en términos de estabilidad macroeconómica”, relató.

“(El Mercosur) era otra fuente de incertidumbre y en la medida que Argentina no adopte medidas de mercado, Brasil había mencionado que se salía del bloque. El hecho de que (Alberto Fernández) haya hecho ese discurso conciliador alienta que la región pueda verse fortalecida porque estamos hablando de nuestros dos principales socios comerciales”, agregó.

Aseguró que la pérdida de competitividad que había sufrido Paraguay por la brecha cambiaria con los países vecinos prácticamente se ha diluido, lo cual constituyen buenas noticias para ciudades como Encarnación y Ciudad del Este. En este sentido, anunció que las proyecciones de crecimiento económico para el 2020 tienen un sesgo al alza.

El economista César Barreto reconoció que a nivel local están expectantes de las medidas económicas que se implementarán en Argentina para calcular los efectos en Paraguay, ya que consideró que aún no queda claro cómo solucionarán las dificultades para cuestiones urgentes como el pago de deudas y el control de la inflación.