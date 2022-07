Condenan a mujer que sentó a vecina sobre brasero encendido

Para no ir a prisión, la condenada deberá pagar G. 10 millones a la víctima en un plazo de 18 meses, en cuotas de G. 555.555, a más de residir en su casa y no cambiar, y firmar trimestralmente el libro de comparecencia. No podrá ingerir bebidas ni drogas, ni salir del país, y tampoco podrá acercarse a la víctima.

Con respecto a la coprocesada, Lucía Grance, su representante, la defensora pública, María Sol Caballero, solicitó la suspensión de la preliminar, porque tenía un juicio oral. La diligencia quedó para el próximo 14 de julio.

Los hechos se registraron el 10 de octubre de 2021, en horas de la noche. La víctima estaba junto con su esposo y su hijo cuando llegaron las procesadas, quienes le reclamaron por un supuesto chisme que ella había difundido.

Hubo pelea, y las procesadas la agarraron del cabello, y la obligaron a sentarse sobre un brasero de metal que tenía fuego. La mujer tuvo que ser luego hospitalizada como consecuencias de las quemaduras que sufrió.