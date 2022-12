Condenan a 28 años de cárcel a Gerardo Stadecker por feminicidio

Para el colegiado juzgador quedó comprobado que Sabryna falleció a causa de un fuerte golpe en el pecho y por asfixia mecánica. Además, que la defensa del ahora sentenciado no pudo comprobar su teoría de que la mujer falleció a causa de una sobredosis.

Para el Tribunal, la defensa del empresario presentó una hipótesis falsa, alegando que la mujer murió a causa de una sobredosis de drogas y posterior convulsión, con lo cual se provocó los golpes hallados en el cuerpo.

El presidente del Tribunal, Manuel Aguirre, dijo que se probó que la mujer murió tras un ataque de forma brutal. “Así como están las evidencias, el hecho fue largamente probado”, mencionó.

También resaltó que “este hecho, por la cantidad de las pruebas, es determinante”.

determinante. En su lectura de sentencia, el juez Aguirre manifestó que ”la ingesta excesiva de drogas te da un paro, no te rompe el corazón. Acá hubo una ruptura de la aurícula, que al golpearse se rompe, y si la persona no es asistida, la muerte le llega entre 20 minutos a 25 minutos”.

En ese sentido, el magistrado siguió explicando sobre la causa de la muerte de Sabryna, que pudo ser probada durante juicio que fue a causa de un golpe en el pecho, pero resaltó el hecho de que también se confirmó que la mujer fue estrangulada. “Con el golpe al corazón ya era suficiente. Por qué la estranguló es inexplicable”, apuntó el magistrado.

planificado. Por su parte, la jueza Lourdes Peña sostuvo que con base en las evidencias presentadas durante el juicio es imposible no pensar que Stadecker planeó de antemano el asesinato, ya que un día antes ya comenzó a actuar de manera extraña y dejó la casa prácticamente vacía para cometer el hecho.

También había llamado al médico señalándole que le veía mal a su esposa, pero la mujer ya estaba muerta.

“Fue calculador, maquinador. Él sabía el golpe que le dio, mínimamente le tenía que auxiliar”, señaló la jueza, quien habló también de los hechos agravantes, además de los tres hijos que quedan huérfanos a raíz del hecho.

un poco de paz. Astrid afirmó ante el pleno que Stadecker destruyó su vida, la de sus hermanos y su familia, y aseguró que con esta condena va a lograr “al menos un poco de paz”.

Remarcó que Gerardo tuvo la oportunidad de defenderse durante el juicio de la acusación en su contra, pero su mamá no tuvo esa oportunidad. “Esa oportunidad mi mamá no tuvo el 17 de diciembre y no va a tener nunca más, mientras la difaman hasta el día de hoy por parte de la defensa, dentro y fuera de este Tribunal”, expresó la joven.

“Yo le quiero pedir, su Señoría, que haga justicia para mi mamá, ella era una señora única, era luz, le alegraba la vida a la gente, era una persona que daba todo por sus hijos y su familia, y Gerardo nos quitó la posibilidad de vivir con nuestra mamá y que esté en todas las etapas de nuestras vidas. Por eso, les pido a ustedes que hagan justicia, a nosotros nadie nos va a devolver a ella, pero el hecho de que ustedes hagan justicia va a hacer que nosotros logremos un poco de paz para sobrellevar el dolor y el vacío que Gerardo dejó en nuestras vidas, por favor, hagan justicia”, suplicó.



Él con sus actos terminó matándole a mi mamá y no solo a ella, sino le mató a mi familia entera.

Astrid Lindgren Breuer,

hija de Sabryna Breuer.



La defensa no pudo comprobar su hipótesis

La hermana de Sabryna Breuer, Sandra Breuer, afirmó que fue muy doloroso tener que lidiar con el esposo, Gerardo Stadecker, procesado por feminicidio, cuya defensa se abocó en estrategias para culpar a la fallecida y mancillar su memoria durante todo el proceso judicial.

Al culminar el juicio, el abogado de Gerardo, Federico Campos López Moreira se tiró contra el Tribunal de Sentencia y afirmó que el colegiado juzgador trabajó para sostener el informe del médico forense de la Fiscalía, Pablo Lemir, cuya labor fue cuestionada por el representante legal desde un inicio de la causa. “Este Tribunal trabajó para sostener el informe del forense Pablo Lemir”, indicó. Sostuvo que su defendido es inocente.

La defensa de Stadecker se basaba sobre una muerte por sobredosis. Sin embargo, el hecho no pudo ser comprobado durante el juicio.

El ahora condenado había declarado que halló a su esposa tendida en el suelo, junto a una botella de vodka y cocaína. Dijo que trató de ayudarla y que llamó primero a sus amigos, hasta a su cuñado para ayudarla.

No obstante, el informe del forense Pablo Lemir reveló que la mujer sufrió una asfixia por estrangulamiento, pero previamente recibió un golpe en el tórax que le causó la rotura de la aurícula derecha del corazón.

Según afirmó el médico en el juicio, el golpe de todos modos le iba a causar la muerte, pero el fallecimiento de Sabryna se aceleró por la asfixia mecánica.