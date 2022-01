Condenado RGD pide anular el caso de los cheques y traba la audiencia

Además, el abogado Jorge Bogarín González también planteó recurso de reposición y apelación en subsidio en contra de la resolución del magistado que admitió la imputación y fijó para este jueves la audiencia de imposición de medidas cautelares.

Ante esto, el juez Amarilla fijó la audiencia para sustanciar el recurso de reposición para mañana martes, a las 08:30, donde, tanto el defensor como la fiscala Natalia Cacavelos, deberán fundar en forma oral la solicitud.

No obstante, con esto, es un hecho que la audiencia de imposición de medidas cautelares queda suspendida, teniendo en cuenta que si el juez rechaza el recurso debe dar trámite a la apelación subsidiaria, con lo que será el Tribunal de Apelación el que revise de nuevo la cuestión.

Además, no podrá fijar la audiencia de imposición de medidas hasta tanto no se resuelva el incidente de nulidad de la imputación que promovió la defensa del empresario luqueño.

argumentos. La defensa de González Daher pide la nulidad del caso porque dice que es una imputación por quebrantamiento del depósito, en calidad de instigador y extorsión en calidad de autor, no tiene sustento jurídico.

Alega que se habla de que RGD es instigador del hurto de los cheques del juzgado del magistrado Humberto Otazú, pero no dice quién es el autor del robo de las evidencias, por lo que alega que todo es una suposición fiscal.

Además, cuestiona la verosimilitud del testimonio del denunciante Alberto Antebi, ya que es una persona que le debe mucho dinero a su defendido, cuando que el mismo es un deudor, por lo que lógicamente es una persona interesada en querer perjudicarle.

Indica que RGD le reclama una deuda al mismo, lo que no puede ser interpretado por la Fiscalía como una extorsión. Indica que se realizó como cualquier reclamo normal, lo que no quiere decir que lo haya extorsionado.

No obstante, la defensa no hizo muchos comentarios sobre el robo de los cheques, ya que dice que el informe de una actuaria judicial, en este caso, la abogada Luz Portillo, no puede ser considerado como cabeza de ningún proceso judicial.

El juez dará trámite esta mañana al incidente de nulidad, y le correrá traslado a la Fiscalía, por 5 días, para que conteste lo dicho por la defensa del encausado.

Con respecto al recurso de reposición y apelación en subsidio contra la citación a la audiencia de imposición de medidas, la defensa dice que la imputación es nula, por lo que hasta tanto no se resuelva el pedido no puede realizarse la diligencia. Esto se resolverá mañana.

La imputación fiscal no decía el domicilio

La imputación de la fiscala Natalia Cacavelos no indicaba el domicilio del procesado Ramón González Daher, sino que en forma genérica decía que el mismo residía en la ciudad de Luque. Con esto, en principio, podría haber sido devuelta la imputación, ya que le ocasionó problemas al Juzgado para notificar el acta de imputación y la citación para la imposición de medidas. No obstante, el trámite se hizo tras consulta a la comisaría luqueña.