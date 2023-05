Condenada con Enzo Cardozo y Rody Godoy, con acción pendiente en la Corte

La ex directora de Administración y Finanzas, también condenada por el desvío de los G. 68 mil millones, recusó a los ministros César Diesel y Gustavo Santander, con el argumento de que los mismos rechazaron las acciones similares de los coprocesados Cardozo y Godoy.

No obstante, no recusó al ministro Víctor Ríos, que también votó en forma similar que sus colegas, para rechazar las acciones de los ex ministros condenados.

La misma ataca de inconstitucional el acuerdo y sentencia 2, del 24 de febrero pasado, que ratificó la sentencia dictada el 28 de noviembre del 2022.

CASACIÓN. Además, Maristela Azuaga había planteado recurso de casación junto con las defensas de Cardozo y Godoy, que fue rechazada por la Sala Penal el 8 de mayo pasado.

Con respecto a esto, todas las defensas, de Enzo Cardozo, Rody Godoy y Azuaga, presentaron aclaratorias, las que aún son estudiadas.

Azuaga, por su parte, además de la aclaratoria recusó a los que integraron la Sala Penal de la Corte, la ministra Carolina Llanes, y los camaristas Arnulfo Arias y Bibiana Benítez, que habían declarado inadmisibles los recursos.